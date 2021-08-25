Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

67-километровая Верхняя долина Среднего Рейна между Бингеном и Кобленцем является самым богатым на средневековые замки и руины культурным ландшафтом Германии и занимает первое место по плотности этих памятников в Европе. Все они имеют статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мышиная башня

Перед нами - Мышиная башня (Mäuseturm). Находится она посреди реки в начале романтической долины, внесенной в список ЮНЕСКО. Этот дозорный пост был частью оборонительных укреплений здешнего замка Эренфельс. В Средние века башня использовалась для взимания таможенных пошлин. В XVII веке привлекла внимание голландских живописцев, благодаря чему получила широкую известность.

Эренфельс

Вот и сам замок Эренфельс (Ehrenfels), вернее - руины замка, откуда была сделана предыдущая фотография. Находится он недалеко от города Рюдесхайма - посреди рейнских виноградников, во время закладки которых в XVIII веке здесь снесли часть стен. Замок начали строить в этом месте в начале XIII века во время одного из междоусобных феодальных конфликтов, а разрушили в 1689 году.

Райнштайн

Этот средневековый замок на Рейне был перестроен в эпоху немецкого романтизма для принца Фридриха Прусского (1794-1863). Он командовал в здешних местах дивизий и являлся большим ценителем и знатоком искусства. Принц превратил Райнштайн (Rheinstein) в роскошную резиденцию в стиле рыцарских замков. Сейчас здесь работают музей, отель и ресторан.

Райхенштайн

Со следующим замком связана известная легенда. В XIII веке им владел род рыцарей-разбойников. После захвата Райхенштайна (Reichenstein) королевскими солдатами отца семейства и девятерых сыновей должны были казнить, но король согласился помиловать сыновей - стольких из них, сколько шагов сделает обезглавленное тело отца. Тело рухнуло на землю после девяти шагов…

Зоонек

Замок Зоонек (Sooneck) приобрел нынешний вид в XIX веке, когда прусские принцы - сыновья короля Фридриха Вильгельм III - превратили тогдашние развалины в свою охотничью резиденцию. История замка уходит корнями в XI век, однако первое письменное упоминание датировано 1271 годом, когда здесь размещались фогты - управляющие землями одного из бенедиктинских монастырей.

Фюрстенберг

Развалины замка Фюрстенберг (Fürstenberg) - просто идеальные руины. Он был заложен в XIII веке и разрушен в ходе Войны за Пфальцское наследство в конце XVII столетия. Этот замок не пытались восстановить в эпоху романтизма, поэтому здесь сохранилось много средневековой штукатурки. Посетители могут получить хорошее представление о том, как в действительности выглядели такие сооружения в давние времена.

Пфальцграфенштайн

"Каменный корабль", как называл этот замок Виктор Гюго, находится на скале посреди Рейна. Пфальцграфенштайн (Pfalzgrafenstein) был возведен для сбора таможенных сборов за провоз вина и других товаров по реке. В Средние века на Рейне только между Майнцем и Кельном существовало двенадцать разных таможенных застав. Купцы жаловались на них, вернее - на поборы со стороны местных феодалов папе римскому, но безуспешно.

Гутенфельс

Так Пфальцграфенштайн выглядит с другой стороны, но на этом снимке нас больше интересует достопримечательность, возвышающаяся над городом Кауб посреди виноградников. Замок Гутенфельс (Gutenfels) был возведен во времена правления представителей династии Гогенштауфенов в XII-XIII веках. Был взорван в 1806 году при Наполеоне, но позже в эпоху романтизма спасен от окончательного сноса и бережно восстановлен.

Шталек

Замок Шталек (Stahleck) был заложен на рубеже XI-XII веков и поначалу принадлежал Кельнскому курфюршеству. Затем в XIII веке перешел в собственность рода Виттельсбахов. После Венского конгресса 1815 года - Прусскому королевству. В 1920-х годах замок восстановили из руин, чтобы разметить молодежную турбазу, которая работает по сей день.

Шёнбург

Чтобы подняться сюда пешком из Обервезеля, потребуется полчаса. В середине прошлого века здесь открыли отель. Сейчас также работает музей, посвященный строительству и сохранению замков. Первое упоминание Шёнбурга (Schönburg) датировано 1357 годом. Руины начали восстанавливать в романтическом стиле в конце XIX века на средства купившего замок американского бизнесмена, предки которого жили в этих местах.

Катц

Один из самых известных замков на Среднем Рейне находится около самой знаменитой рейнской скалы - Лорелей, в особом представлении не нуждающейся. Замок Катц (разг. - "Кошка", Katz) принадлежал графам Катценэленбоген. Они враждовали с соседями, замок которых в народе прозвали Маус ("Мышь"). Второй замок расположен немного ниже по течению...

Маус

Так, в свою очередь, выглядит "Мышь" - замок Маус (Maus). Оба эти названия соседних замков - народные. Официально они называются по-другому. Первый - Нойкатценэленбоген, второй может даже похвастаться тремя альтернативами, но приведем лишь одно из них, данное этому замку в середине XIV века при строительстве тогдашним архиепископом Трира в честь Святого Петра - St. Peterseck.

Райнфельс

Недалеко от скалы Лорелей, но на противоположном берегу Рейна, находятся живописные развалина замка Райнфельс (Rheinfels), также принадлежавшего графам Катценэленбоген. В Средние века он являлся самым крупным оборонительным сооружением на Рейне и считался неприступным. В 2029 году станет одним из мест проведения Федеральной выставки садоводства и ландшафтной архитектуры (BUGA).

Курфюршеский замок

Курфюршеский замок (Kurfürstliche Burg) в Эльтвилле на Рейне был возведен в начале XIV века на месте более старого. В нем размещалась резиденция курфюрста Курмайнца, вернее - одного из них. Получилось так, что в те времена их оказалось двое.... Замок был разрушен шведами во время Тридцатилетней войны. Тогда сохранилась лишь эта жилая башня, дошедшая до наших дней.

Марксбург

Марксбург (Marksburg) - один из самых живописных замков долины Среднего Рейн. Расположенный на 160-метровом скалистом выступе, из всех замков в этой части реки он сохранился наилучшим образом. Начало постройки датируется первой половиной XIII века. В 1990-е годы японцы хотели перевезти замок на остров Мияко, но сделка не состоялась. Ограничились возведением копии.

Ланек

Название этому замку дала река Лан, впадающая в этом месте в Рейн. Был возведен в XIII веке для защиты границы Майнцского курфюршества. Был разрушен в Тридцатилетнюю войну. В 1774 году развалины посетил Гёте, посвятивший этому месту стихотворение "Приветствие духа". Восстанавливать замок Ланек (Lahneck) начали в середине XIX века после покупки тогдашним директором Рейнской железнодорожной компании.

Мартинсбург

Этот замок был заложен на Рейне в 1298 году и предназначался для взимания таможенных сборов. В данном случае они шли в казну архиепископов - курфюрстов Майнца. За свою историю замок Мартинсбург (Martinsburg) ни разу не разрушался. До начла XIX века много раз расширялся и перестраивался. Сейчас находится в частной собственности.

Штольценфельс

Этот замок находится около Кобленца. Штольценфельс (Stolzenfels) был возведен в XIII веке на границе Трирского курфюршества. В первой половине XIX века король Пруссии Фридрих Вильгельм IV распорядился обустроить здесь летнюю резиденцию. В работе над проектом участвовал знаменитый архитектор эпохи классицизма Крал Фридрих Шинкель.

Эренбрайтштайн

Верхняя долина Среднего Рейна, внесенная в список ЮНЕСКО, заканчивается в Кобленце "Немецким углом" (Deutsches Eck). Так называют место, где в Рейн вливаются воды Мозеля. Одна из достопримечательностей здесь - крепость Эренбрайтштайн (Ehrenbreitstein), заложенная в этом стратегическом месте в XVI веке. Свой нынешний вид она приобрела после перехода этих земель под контроль Пруссии в XIX веке.