Риск лишнего веса: коронавирус может прятаться в жировых клетках

В том, что риск тяжелого и длительного заболевания COVID-19 значительно выше у людей с избыточным весом и ожирением, нет ничего нового. С одной стороны, это связано с их худшим физическим состоянием, большим количеством сопутствующих заболеваний или проблемами с дыханием. Но не только с этим: согласно новому, еще не проверенному исследованию, коронавирус, похоже, поражает жировые клетки и напрямую. Более того, при тяжелых случаях течения болезни он вызывает воспаление в них.

"Данные нашего исследования свидетельствуют о том, что инфекция в жировой ткани и связанная с ней воспалительная реакция могут быть одной из причин, по которой люди с ожирением так плохо себя чувствуют при заражении SARS-CoV-2", - говорит Кэтрин Блиш, профессор медицинского центра Стэнфордского университета и ведущий автор исследования.

Рецепторы ACE2 - своеобразные входные ворота для проникновения в клетки коронавируса

Этот подход на самом деле не нов, потому что другие патогены, такие как вирус гриппа, похоже, тоже любят внедряться в жировые отложения. Рецепторы ACE2 служат своеобразными входными воротами для проникновения в клетки коронавируса SARS CoV-2. И в жировых клетках эти рецепторы имеют концентрацию большую, чем в других клетках - даже более высокую, чем в легочной ткани. Блиш и ее команда исследовали жировые клетки пациентов, умерших от ковида. Выяснилось, что коронавирус очень эффективно использует такие клетки в качестве резервуара, чтобы спрятаться - и тем самым перехитрить иммунную систему человека.

Повышенный риск затяжного ковида

Между тем жир в организме человека - это не только явные его отложения. Жир представляет собой среду, обволакивающую внутренние органы. Исследователи обнаружили, что заражение жировых клеток SARS-CoV-2 активирует воспалительный каскад. Начиная с жира, он также может распространяться на эти органы - и это продолжается в течение более длительного периода времени.

Люди с лишним весом рискуют, что ковид у них будет протекать в тяжелой форме

Поскольку таким образом вирус переносится на другие части тела, это, согласно исследованию, может повысить риск того, что пациенты будут страдать от симптомов затяжного ковида и через несколько месяцев после выздоровления.

"Если жировые клетки представляют собой резервуар для вирусных инфекций, ожирение может способствовать не только тяжелому и острому заболеванию, но и синдрому долговременного ковида", - отмечается в исследовании. А так как люди с избыточным весом и ожирением имеют повышенный риск тяжелого протекания болезни и затяжного ковида, это может повлиять на стратегию вакцинации и методы лечения, поскольку в существующих методах лечения жировые отложения как фактор пока не учитываются.

Возможные методы лечения затяжного ковида

Исследователи установили, что вирус в жировых клетках также реагирует на противовирусную терапию (проводимую с помощью ремдесивира). Кроме того, могут быть целенаправленно протестированы медикаменты, уменьшающие воспаление в жировой ткани. Ученые предполагают, что решение этой задачи могут взять на себя салицилаты.

Наиболее известным их представителем является ацетилсалициловая кислота или аспирин. Салицилаты обладают обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами и препятствуют образованию тромбов в крови. На основе результатов новых исследований нужно также обсудить вопрос, относятся ли люди с избыточным весом и ожирением к группам риска и должны ли они иметь соответствующий приоритет, например, при вакцинации.

Создающий дополнительную нагрузку лишний вес

С начала пандемии некоторые исследования показали, что многие из наиболее тяжелобольных ковид-пациентов страдали ожирением. В августе 2020 года был опубликован первый метаанализ, для которого исследователи со всего мира собрали данные о 399 000 пациентов.

Из него следовало, что инфицированные коронавирусом лица с ожирением на 113% чаще попадают в больницу, чем люди с нормальным весом, на 74% - в отделения интенсивной терапии и на 48% чаще умирают от COVID-19. У людей с сильно избыточным весом многие связанные с этим обстоятельства часто приводят к серьезному течению заболевания. Брюшной жир давит на диафрагму, которая, в свою очередь, давит на легкие. Так он ограничивает приток воздуха, и объем легких уменьшается.

Дополнительные негативные факторы

Кроме того, у людей с большим лишним весом часто наблюдаются ослабление иммунной системы, хронические воспаления и повышенная склонность крови к свертыванию. Последняя, в частности, может при ковиде создавать дополнительный риск, если мелкие сосуды в легких будут закупорены сгустками крови.

Помимо этого, люди с избыточным весом очень часто имеют высокое давление, болезни сердца и легких, а также диабет. Все это - дополнительные факторы, которые могут усугубить заболевание ковидом. Поэтому такие лица должны особенно тщательно защищать себя от короновирусной инфекции.

Пока мало данных о том, как надо лечить пациентов с ожирением. Это происходит еще и по причине того, что их часто исключают из соответствующих клинических исследований. Учитывая результаты новых работ ученых, имеет смысл впредь включать людей с большим лишним весом в исследования, посвященные борьбе с COVID-19.

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