Блинкен посетит Израиль и Западный берег реки Иордан в конце мая

Госсекретарь США Энтони Блинкен на предстоящей неделе посетит Израиль и Западный берег реки Иордан. Его визит состоится 26-27 мая в рамках усилий Вашингтона, направленных на укрепление режима прекращения огня в секторе Газа, сообщает в субботу, 22 мая, агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком главы американского внешнеполитического ведомства.

По этим данным, в рамках поездки на Ближний Восток Блинкен посетит Египет, который был посредником в согласовании режима прекращения огня между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, а также Иорданию.

Режим прекращения огня на Ближнем Востоке

Режим прекращения огня между Израилем и палестинцами вступил в силу в ночь на 21 мая. Накануне поздно вечером правительство Израиля на заседании по вопросам безопасности единогласно приняло соответствующее решение. Вскоре после этого готовность прекратить боевые действия выразили группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

В начале мая Израиль решил выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Исламистское движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль массированным ракетным обстрелам с территории сектора Газа. В ответ авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращались с 10 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли по меньшей мере 232 человек. Жертвами ракетных обстрелов ХАМАС в Израиле стали 12 человек.

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