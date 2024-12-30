Reuters: Кишинев подготовит национализацию "Молдовагаза”

Премьер-министр Молдовы поручил правительству страны начать подготовку к возможной национализации компании "Молдовагаз". Она на 50% принадлежит российскому "Газпрому", а на 13% - непризнанному Приднестровью.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поручил правительству страны начать подготовку к возможной национализации газовой компании "Молдовагаз", которая на 50 процентов принадлежит российскому "Газпрому". Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщило агентство Reuters.

Выступая на заседании правительства, Речан поручил министерству юстиции подготовить необходимые изменения в законы. "Кстати, эти объекты у нас тоже когда-то отобрали, и мы должны вернуть их в государственную собственность", - заявил премьер, имея в виду первоначальную структуру собственности, когда компания создавалась в 2013 году.

Reuters напоминает, что кроме "Газпрома" в числе совладельцев "Молдовагаза" фигурирует непризнанная пророссийская "Приднестровская Молдавская Республика" (ПМР). Ее "комитету по управлению имуществом" принадлежит 13,44 процента молдавской газовой компании. Остальными долями владеют миноритарные акционеры.

"Газпром" прекращает поставки Молдове

"Газпром" 28 декабря заявил, что с 1 января 2025 года приостановит поставки газа в Молдову на неуказанный срок в связи с "отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки". Объем этих невыплаченных долгов российская газовая корпорация оценивает в 709 млн долларов.

Кишинев оспаривает наличие задолженности, ссылаясь на международный аудит, и обвиняет Москву в дестабилизации политической обстановки в стране, что руководство РФ отрицает. И Молдова, и Приднестровье ввели режим ЧП, включая меры по сокращению потребления электричества в часы пик.

До сих пор Россия поставляла в Молдову около 2 млрд кубометров газа в год. Контракт об этом "Газпром" и "Молдовагаз" заключили в 2021 году, он был рассчитан на пять лет. Газ в Молдову из РФ транспортировался по трубопроводу через соседнюю Украину, чье соглашение о транзите газа с РФ истекает 31 декабря. Киев отказался продлевать соглашение о транзите газа.