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Фото: Markus Mainka/picture alliance
Республика Хорватия
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Государство в Южной Европе. Столица - Загреб. Численность населения - 3,8 млн человек.
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Контекст
Экспорт зерна из Украины: насколько важна помощь Хорватии
Экспорт зерна из Украины: насколько важна помощь Хорватии
Хорватия предложила Киеву экспортировать зерно через свои речные и морские порты. Насколько значим этот вариант?
Экономика и бизнес
08.08.2023
8 августа 2023 г.
Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова
Угрозы Лукашенко расправиться с уехавшими - не пустые слова
Лукашенко угрожает расправой над оппонентами режима за пределами страны. Александр Фридман - об исторических параллелях.
Александр Фридман
Комментарий
Права человека
17.03.2023
17 марта 2023 г.
Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители
Хорватия переходит на евро. Что об этом думают ее жители
В Хорватии с нового года вводят общеевропейскую валюту и убирают контроль на границах с государствами Шенгенской зоны.
Политика
01.01.2023
1 января 2023 г.
Босния на грани распада? Что предпринимают США и ЕС
Босния на грани распада? Что предпринимают США и ЕС
Сербские и хорватские националисты близки к тому, чтобы разрушить боснийское государство.
Политика
03.11.2021
3 ноября 2021 г.
"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии
"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии
Расклад сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы изменили поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.
Экономика и бизнес
05.01.2021
5 января 2021 г.
Лето, которое мы никогда не забудем
Лето, которое мы никогда не забудем
Далеко не все остались из-за пандемии дома. Мы нашли немецкие семьи, которые провели отпуск за пределами Германии.
Культура
19.08.2020
19 августа 2020 г.
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