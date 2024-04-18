Парламентскипе выборы в Хорватии выигрывают консерваторы

На досрочных парламентских выборах в Хорватии побеждает партия премьера Пленковича. Однако удержать большинство она не сможет.

Правящая консервативная партия "Хорватское демократическое содружество" (HDZ) во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем побеждает на досрочных парламентских выборах, однако не набирает достаточного количества голосов, чтобы удержать большинство в новом составе парламента Хорватии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте избирательной комиссии в четверг, 18 апреля.

Из них следует, что после подсчета 99% бюллетеней консерваторы получают 60 мест в 151-местном Саборе - хорватском парламенте, крупнейшая оппозиционная сила - левоцентристская "Социал-демократическая партия" и ее партнеры - 42 места, а правопопулисты из "Отечественного движения" - 14 мест. Ультраконсерваторы и "зеленые" получили 11 и 10 мест соответственно.

Явка избирателей составила более 60 процентов, что значительно превышает 47 процентов на выборах 2020 года.

Премьер Хорватии объявил о победе

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже объявил о победе. "HDZ в третий раз подряд убедительно выиграла парламентские выборы. С утра мы начнем работу над формированием нашего третьего правительства", - заявил он, выступая перед своими сторонниками.

В марте парламент Хорватии принял решение о самороспуске на фоне прозвучавших со стороны оппозиционных социал-демократов обвинений правящей партии в коррупции.

Как считают критики, Пленкович решил провести досрочные выборы, поскольку опасался, что позднее его партия "Хорватское демократическое содружество" потеряет популярность. Изначально выборы в парламент в Хорватии должны были пройти осенью.

В свою очередь, 14 марта Сабор принял спорный закон, который предусматривает наказание для информаторов, передающих журналистам данные из судебных расследований. Оппозиция считает, что этот закон призван прикрыть коррумпированных политиков, приближенных к Пленковичу.