Парламент Хорватии принял решение о самороспуске

Выборы в Хорватский сабор планируется провести до середины мая. Критики считают, что премьер хочет провести досрочные выборы из-за опасений, что его партия потеряет популярность.

В преддверии предстоящих парламентских выборов в Хорватии приняли решение о самороспуске Хорватского сабора - однопалатного парламента страны. Об этом в четверг, 14 марта, заявил спикер Гордан Яндрокович.

"143 голосами "за" мы приняли решение о роспуске хорватского парламента", - сообщил Яндрокович, подводя итоги голосования. Новый состав Сабора будет избран в ходе выборов, которые должны пройти в конце апреля - начале мая. Дату выборов предстоит утвердить президенту Хорватии Зорану Милановичу. Предполагается, что все процедуры должны будут завершиться до выборов в Европарламент, которые будут проходить в ЕС с 6 по 9 июня.

Сабор принял спорный закон

С инициативой роспуска парламента выступил хорватский премьер-министр Андрей Пленкович. Как считают критики, Пленкович решил провести досрочные выборы, поскольку он опасается, что позднее его партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) потеряет популярность. Изначально выборы в парламент в Хорватии должны были пройти осенью.

В свою очередь, 14 марта Сабор принял спорный закон, который предусматривает наказание для информаторов, передающих журналистам данные из судебных расследований. Оппозиция считает, что этот закон призван прикрыть коррумпированных политиков, приближенных к Пленковичу.

Предыдущие парламентские выборы в Хорватии проходили 5 июля 2020 года. Победу на них одержала партия ХДС, получив 66 мест. Оппозиционный альянс социал-демократов "Перезагрузка" под эгидой Социал-демократической партии получил в Саборе 41 место.

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