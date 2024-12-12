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54 журналиста в 2024-м погибли из-за своей работы

Анастасия Аринушкина
12 декабря 2024 г.

Наиболее опасным регионом для работников СМИ вновь стал сектор Газа. По всему миру 550 журналистов находятся за решеткой, что на семь процентов больше, чем в 2023 году.

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Надпись на плакате: "Журналистика - не преступление" (фото из архива)
Надпись на плакате: "Журналистика - не преступление" (фото из архива)Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

В 2024 году в мире 54 журналиста были убиты из-за своей работы. Особенно высок был риск для репортеров, освещающих военные конфликты: число работников СМИ, убитых в кризисных регионах в 2024 году, стало самым высоким за последние пять лет. Наиболее опасным регионом вновь стал сектор Газа. Эти и другие выводы приводятся в ежегодном докладе о свободе прессы, который организация "Репортеры без границ" (RSF) опубликовала в четверг, 12 декабря.

В настоящее время в заключении по всему миру находятся 550 журналистов, что на семь процентов больше, чем в 2023 году. Число находящихся в тюрьме работников СМИ выросло, в частности, в Израиле и России.

Треть из 54 погибших журналистов была убита в секторе Газа. Там после нападения радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли в общей сложности более 145 работников СМИ, в том числе не менее 35, чья смерть была явно связана с их деятельностью, говорится в докладе RSF. В свою очередь, с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года в Украине погибли не менее 13 журналистов.

Израиль и Беларусь - в "топе" по числу заключенных репортеров

Почти половина всех заключенных журналистов в мире находится в тюрьмах всего четырех стран: Китай, включая Гонконг (124), Мьянма (61), Израиль (41) и Беларусь (40). Кроме того, в РФ в 2024 году были арестованы еще восемь журналистов. В Израиле систематически фиксируются задержания с начала войны в секторе Газа: за прошедший год были задержаны 17 репортеров.

"Работников СМИ убивают, сажают в тюрьмы и похищают, и слишком часто эти жестокие преступления остаются безнаказанными", - подчеркнула член правления немецкого отделения "Репортеров без границ" Аня Остерхаус (Anja Osterhaus). "Мы должны защищать тех, кто информирует нас. Их мужественная работа раскрывает страдания людей от войн, коррупции и злоупотребления властью", - указала она.

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