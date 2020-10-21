Расходы на оборону в Европе в 2020 году выросли на 5,6 процента

Расходы на оборону в европейских странах в 2020 году возросли на 5,6 процента. Об этом во вторник, 26 января, сообщил РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении доклад агентства Janes, специализирующегося на анализе открытых данных в оборонной сфере.

Во всем мире расходы на оборону в прошлом году увеличились на 1,9 процента - с 1,8 триллиона долларов в 2019 году до 1,93 триллиона. Эксперты агентства прогнозируют, что в текущем году рост оборонных расходов в целом замедлится из-за последствий пандемии.

"Поскольку все регионы, кроме Европы, Азиатско-Тихоокеанского и Латинской Америки, вероятно, осуществят реальное сокращение в 2021 году, общий рост оборонных расходов упадет до самого низкого уровня с 2013 года", - цитирует РБК слова ведущего аналитика Janes Эндрю Макдональда. По данным издания, речь идет о показателе 1,53 триллиона долларов. Еще большее сокращение расходов из-за последствий пандемии будет наблюдаться в 2022 году, а после кризисных лет рост оборонных расходов вновь ускорится, считают авторы доклада.

Расходы на оборону выросли в европейских странах НАТО

Между тем, по данным НАТО, военные расходы европейских членов альянса в 2020 году увеличились на 4,3 процента по сравнению с уровнем 2019 года. В октябре 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что оборонные затраты этих стран растут шестой год подряд.

В частности, соответствующие показатели Германии возросли с 46,9 до 51,5 млрд евро. Согласно текущему прогнозу, они составляют 1,57 процента валового внутреннего продукта ФРГ. В 2019 году они равнялись 1,36 процента ВВП. Между тем столь значительный прирост связан с экономическим спадом из-за пандемии и падением ВВП. В прогнозах, составленных до кризиса, расходы в размере 51,5 млрд евро соответствовали 1,42 процента ВВП.

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