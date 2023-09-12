Путин заявил о разработке оружия на новых принципах

Российский президент не уточнил, какое именно вооружение находится в разработке. Вместе с тем он утверждает, что в ближайшем будущем такое оружие обеспечит безопасность любой страны.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах. "Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", - сказал он, выступая на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке во вторник, 12 сентября.

О каком именно оружии идет речь, президент РФ не уточнил. Агентство ТАСС отмечает, что оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, например, лазерное, инфразвуковое и радиочастотное.

В марте 2018 года Путин значительную часть послания Федеральному собранию посвятил презентации нового российского оружия. Тогда он, в частности, рассказал о ракете "Сармат" и гиперзвуковом комплексе "Кинжал", о подводных беспилотниках межконтинентальной дальности и новой крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, "которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета". Некоторые из этих видов оружия уже приняты на вооружение, остальные, по официальным данным, до сих пор нахолдятся в разработке.

Война в Украине и переговоры с Киевом

Затронув вопрос о войне против Украины и возможных мирных переговорах с Киевом, Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть они добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров. (Речь идет об указе о введении в действие решения СНБО, принятого в ответ на аннексию Россией территорий Украины, подписанном осенью 2022 года. В нем говорится о невозможности вести переговоры с действующим президентом РФ Путиным. - Ред.).

По словам Путина, пока Украина "пытается вести" контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия.

В своем выступлении президент призвал российских релокантов, выступающих с критикой войны против Украины, определиться, "остаются ли они патриотами или намерены действовать в интересах противников России". "Эта грань должна оставаться на совести тех людей, кто делает подобные заявления. Как правило, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, активы, тем более, если эти люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной", - сказал он.

Путин назвал Чубайса "Моше Израилевичем"

В качестве примера Путин привел сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа, который переселился в Израиль. "Могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления. Сидел же, молчал, теперь решил сделать заявления. Дай Бог ему здоровья и пусть ему хорошо живется, нас это, честно говоря, не задевает", - заявил Путин.

Он также прокомментировал отъезд из России бывшего российского вице-премьера, а впоследствии руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса. "То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Удрал", - отметил Путин.

Израильские СМИ в мае сообщали, что Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова якобы запросили постоянные документы граждан Израиля. Анатолий Чубайс отрицал эту информацию.

Экономические темы

В своем выступлении на форуме во Владивостоке Владимир Путин затронул и экономические темы. Он, в частности, предупредил об опасных последствиях неконтролируемой инфляции для отечественной экономики.

Путин сказал, что не согласен с утверждениями о том, будто в российской экономике становится "слишком много государства". По его словам, бизнес и государство должны быть равными партнерами. Правительство не видит необходимости в увеличении налоговой нагрузки, добавил президент.

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