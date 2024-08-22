Путин обвинил Украину в попытке атаковать Курскую АЭС

Ночью ВСУ "пытались наносить удары" по Курской АЭС, утверждает президент России. Никаких подтверждений своим словам он не привел.

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке нападения на Курскую атомную электростанцию. "Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции", - приводит государственное агентство ТАСС его слова на совещании, посвященном наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области, в четверг, 22 августа.

Никаких доказательств своих обвинений Путин не привел. По его словам, Москва уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), специалисты которого должны прибыть на место для оценки ситуации.

Несколькими часами ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что на фоне продолжающейся в Курской области военной операции ВСУ в нескольких городах региона началась установка железобетонных укрытий от обстрелов - речь идет о Курске, Железногорске и Курчатове, где расположена АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ собирается на Курскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси накануне заявил, что на следующей неделе намерен по приглашению Москвы посетить Курскую атомную электростанцию. По его словам, станция сейчас "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" ВСУ.

Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из них продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе. "Росатом" 8 августа заявлял, что на территории АЭС обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет. МИД Украины сообщал, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.