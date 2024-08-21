Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС по приглашению Москвы

Сейчас Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" ВСУ, что увеличивает риск повреждения энергообъекта в рамках наступления армии Украины в Курской области, пояснил Гросси.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую атомную электростанцию (АЭС) из-за возросших рисков повреждения энергообъекта. В опубликованном в среду, 21 августа, интервью газете Financial Times Гросси заявил, что прибудет в Курск по приглашению Москвы уже на следующей неделе, чтобы обсудить ситуацию с руководством АЭС и собрать доказательства возможных атак на станцию со стороны Украины.

Сейчас Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" Вооруженных сил Украины (ВСУ), подчеркнул Гросси. "И поскольку идут боевые действия, я очень обеспокоен," - добавил он. Глава МАГАТЭ также напомнил, что два полностью функционирующих сегодня атомных реактора станции под Курском имеют аналогичное строение с реакторами Чернобыльской АЭС. "Ядро реактора полностью открыто. Я посещал несколько таких станций. Можно гулять вокруг и видеть топливные элементы", - объяснил эксперт опасность прямого удара по АЭС.

РФ уже заявляла об обнаружении осколков ракет ВСУ на Курской АЭС

Об обнаружении на территории Курской АЭС осколков и фрагментов сбитых ракет 8 августа сообщал "Росатом". При этом в госкорпорации не подтвердили факты прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры. Ранее МИД Украины заявлял, что ВСУ не планируют и не желают атаковать Курскую АЭС.

Курская АЭС расположена примерно в 40 километрах к западу от Курска. Это одна из крупнейших станций в России. В ее составе - четыре энергоблока, два из которых продолжают работать на фоне активных действий ВСУ в регионе.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа проводят масштабную наступательную операцию в Курской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 20 августа заявил, что под украинским контролем находится более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в регионе. По утверждению Сырского, украинские формирования продвинулись на 28-35 километров вглубь территории РФ.