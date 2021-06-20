 Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2021

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Россия

Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился

Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".

Президент России Владимир Путин во время прямой линии

Владимир Путин во время "прямой линии"

Президент России Владимир Путин привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом Путин заявил во время общения с гражданами в формате "Прямой линии" в среду, 30 июня. Он отметил, что до сих пор не разглашал эту информацию, поскольку его "просили не говорить, какой вакциной прививался, чтобы не вызывать конкурентное преимущество". Одним из аргументов в пользу "Спутника V" для Путина было то, что им прививаются в России военнослужащие. "А я все-таки главнокомандующий", - отметил он.

Президент РФ добавил, что, по его мнению, "если не прививаться, то ковид не уйдет", но оговорился, что выступает против обязательной вакцинации. "Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться такой точки зрения", - подчеркнул он.

Комментируя тот факт, что он, в отличие от многих других мировых политиков, не стал прививаться на камеру, Путин заявил: "Надеюсь, что граждане страны понимают, что, если я сказал, значит, сделал прививку".

Россия не планирует закрывать школы из-за пандемии

По данным президента РФ, число вакцинированных от коронавируса россиян достигло на данный момент 23 млн человек. При этом он призвал население России слушать специалистов, а не тех, кто распространяет слухи. В то же время Путин подчеркнул, что с российскими вакцинами "все в порядке" и в России не было "таких трагических ситуаций, как после применения AstraZeneca".

На вопрос московского третьеклассника Саши, где мальчик встретит начало нового учебного года - "за партой или дома", Путин ответил, что начальные школы в России продолжали работу и в прошлом году, "в самый сложный период". Поэтому он полагает, что в новом учебном году ученики младших классов будут ходить в школу в обычном порядке.

Будет ли в России локдаун?

Отвечая на вопрос о перспективе введения в России общенационального локдауна, Владимир Путин указал, что сейчас действия губернаторов регионов направлены на то, чтобы его избежать. "Чтобы этого (локдауна. - Ред.) не случилось, по отдельным категориям граждан вводят обязательную вакцинацию", - отметил Путин.

Программу "Прямая линия с Владимиром Путиным" показали на телеканалах "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР и "Мир". Кроме того, она транслировалась в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" и в интернете.

В 2020 году прямую линию с президентом РФ отменили из-за пандемии коронавируса.

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    Автор: Андрей Гурков


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