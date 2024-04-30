На провластной акции в Тбилиси звучали намеки на репрессии

Власти Грузии привезли в столицу тысячи людей на акцию в свою поддержку на фоне массовых протестов против проекта закона об "иностранных агентах".

В Тбилиси на проспекте Руставели 29 апреля прошла акция в поддержку правящей партии "Грузинская мечта", а также проекта закона "О прозрачности иностранного влияния". Более ста тысяч людей со всей Грузии были привезены на автобусах в столицу. Так власти решили ответить на многотысячные протесты, почти ежедневно проходящие в крупнейшем городе страны. На акции впервые за многие годы выступил бизнесмен Бидзина Иванишвили, которого в стране называют "теневым правителем" Грузии. Почетный председатель правящей партии обрушился с обвинениями на оппозицию и, по мнению ряда наблюдателей, не исключил репрессии после парламентских выборов.

Видимость поддержки

На фоне многодневных протестов власти Грузии утверждали, что народ поддерживает их действия. При этом никаких стихийных акций в поддержку инициативы об "иноагентах" не было. Но на 29 апреля власти назначили акцию под названием “Всенародное собрание - Родина, язык, вера!”.

Бюджетников массово привозили на автобусах Фото: Baschir Kitatschaew/DW

У здания парламента были установлены сцена и экраны с динамиками. Их также разместили в нескольких местах вдоль проспекта, поскольку организаторы ожидали много людей. Уже с утра в СМИ появились новости о том, что на акцию в добровольно-принудительном порядке свозят госработников со всей Грузии. На кадрах были видны десятки автобусов , которые привели к многокилометровым заторам в Тбилиси и регионах.

Преподаватель начальных классов одной из тбилисских школ на условиях анонимности сказала DW, что ее тоже заставили участвовать в акции несмотря на то, что ей не с кем было оставить ребенка. В случае отказа женщине, по ее словам, угрожали увольнением. СМИ пишут, что как минимум несколько учителей публично отказались участвовать в акции в поддержку закона об "иноагентах".

"Наверху что хотят, то и делают"

Днем в парламенте комитет по юридическим вопросам проводил второе слушание проекта закона об "иноагентах". После 10 часов дискуссий и удаления 14 оппозиционных депутатов комитет одобрил законопроект. На проспекте Руставели, который к тому моменту уже заполнялся людьми, никто, кажется, этого не заметил. На прилегающие улицы съехались автобусы, на которых бюджетников привезли поддержать власти. Если на акциях против закона об "иноагентах" в основном участвует молодежь, то 29 апреля у здания парламента собрались главным образом люди старше 40 лет. По данным СМИ, количество участников превысило 100 тысяч человек.

Участники провластной акции в Тбилиси Фото: Baschir Kitatschaew/DW

Некоторые участники протестов утверждали, что приехали искренне поддержать правительство. Один из присутствующих сказал корреспонденту DW, что согласен с законом об "иноагентах", но не стал порицать и противников закона. "У них свое мнение. У нас демократия. Это их выбор, а это мой выбор. Никакой агрессии к ним у меня нет", -пояснил он.

Некоторые из участников были равнодушны к принимаемому в Грузии закону. "Не знаю, они наверху что хотят, то и делают", - сказал еще один собеседник DW, также приехавший на акцию на автобусе.

Иванишвили сворачивает евроинтеграцию

Представители грузинских властей начали выступать в 7 часов вечера. Вместе с ними на сцене стояли подростки с флагами Грузии и Евросоюза - "Грузинская мечта" продолжает утверждать, что страна находится на европейском пути. К микрофону выходили премьер-министр Ираклий Кобахидзе, экс-премьер Ираклий Гарибашвили и другие. Со сцены постоянно звучали рассуждения о "западном влиянии", "пропаганде ЛГБТ и наркотиков", а также о "традиционных ценностях". Публика у сцены, в основном, реагировала на речи политиков положительно и аплодировала. Однако люди в отдалении, как правило, устало ждали возможности пойти погулять или поехать домой. Некоторые просто пили алкоголь.

В конце мероприятия выступил Бидзина Иванишвили, благодарности которому высказывал каждый из спикеров. Бизнесмен обвинил "Партию глобальной войны" в оккупации части Грузии Россией и в нападении РФ на Украину, но не пояснил, какие политические силы имел в виду. Он пообещал бороться за суверенитет Грузии, но признался, что ему "мешают" НКО, получающие западное финансирование.

Журналисты оценили число участников более чем в 100 тысяч Фото: Baschir Kitatschaew/DW

Иванишвили также заявил, что не боится протестов. "Сегодняшняя Грузия - не Грузия времен Шеварднадзе и не Украина времен Януковича", - сказал он. В конце выступления бизнесмен и почетный председатель правящей партии добавил, что после выборов будет возможность вынести политический и правовой вердикт оппозиции. Многие наблюдатели восприняли это как анонс репрессий после выборов в парламент в октябре. Акция закончилась лозунгами "Бидзина! Язык, Отечество, Вера! Да здравствует Грузия! Да здравствует Бидзина!", и большинство участников отправились обратно к автобусам.

Протесты в Тбилиси продолжаются

На фоне провластной акции в Тбилиси также проходили очередные протесты против закона об "иноагентах", которые длятся с первой половины апреля. Организаторы заявили, что специально назначили место проведения мероприятия подальше от проспекта Руставели с целью избежать встреч с участниками акции "Грузинской мечты". Позже толпа молодых протестующих все же двинулась в сторону парламента, но их остановила полиция, так что марш прошел по другим улицам.

Накануне "Всенародного собрания" в Тбилиси прошла крупнейшая за последнее время акция протеста. В воскресенье в центре города собрались около 20 тысяч человек. По словам протестующих, их беспокоит, что в стране принимают законы, очень похожие на российские. Они опасаются, что Грузия свернула с пути евроинтеграции.

Попытки демонстрантов прорвать оцепление полицейских привели к мелким стычкам с силовиками, которые применили перцовые баллончики. Несмотря на прибытие спецназа и машин с водометами, силового разгона акции не произошло.

Второе чтение закона об "иноагентах" пройдет в парламенте Грузии 30 апреля. Протестующие уже предупредили о новых акциях.