 ″Проверка на прочность″. СМИ Германии - о визитах Бербок в Киев и Москву | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 18.01.2022

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Германия

"Проверка на прочность". СМИ Германии - о визитах Бербок в Киев и Москву

Как можно оценить первую поездку главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев и чего ждать от ее визита в Москву и встречи с Сергееем Лавровым? DW собрала мнения немецких СМИ.

Анналена Бербок во время визита в Москву, 18 января

Анналена Бербок во время визита в Москву, 18 января

Итогам визита нового главы МИД ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Киев и последующей за этим поездке в Москву на фоне эскалации ситуации вокруг Украины и угрозы войны в Европе посвящены многочисленные статьи и комментарии в немецких СМИ. Самые интересные из них - в обзоре DW. 

FAZ: ФРГ поможет только средствами дипломатии        

В своем комментарии издатель FAZ Бертольд Колер (Berthold Kohler) уделяет внимание тому, как визит Бербок в Украину повлияет на урегулирование напряженных отношений между Киевом и Москвой, и какую роль в этом готов играть Запад и, в частности, Германия. "В начале саммита ЕС, еще перед Рождеством, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной сделал важное заявление: "Нерушимость границ является одной из основ мира в Европе, поэтому необходимо общими усилиями сделать все, чтобы границы остались нерушимыми". Это звучало почти как обещанная Шрёдером безграничная солидарность (с США. - Ред.) после терактов 11 сентября 2001 года", - пишет Колер.            

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

В своем комментарии он отмечает, что "Запад, в отличие от Путина, исключает применение военной силы. Германия четко придерживается того, что не будет поставлять Украине оружие для самообороны. И это еще раз подчеркнула во время визита в Киев глава МИД ФРГ Анналена Бербок".

Как считает издатель FAZ, обещания ФРГ быть на стороне Украины ограничиваются лишь средствами дипломатии: "В конфронтации с обладающим ядерным оружием единоличным правителем РФ, у которого нет моральных сомнений в том, чтобы задействовать в конфликте свои вооруженные силы, было бы слишком рискованно использовать военные угрозы. Более того, это не вызывает доверия".             

Вместо этого, добавляет Бертольд Колер, Запад пытается призвать Кремль к благоразумию с помощью санкций: "Но "высокая цена" (санкций. - Ред.) не удержит Путина от того, чтобы продолжать отправлять войска к границе с Украиной и выставлять невыполнимые требования. Устрашение же с помощью такого оружия как экономические санкции - тоже проблематично и вызывает вопрос доверия".

Der Spiegel: Встреча с Лавровым - тест для Бербок  

"Пройдет ли Бербок успешно тест у Лаврова" - так озаглавлен комментарий обозревателя Der Spiegel Филиппа Витрока (Philipp Wittrock). "Сергей Лавров 18 лет возглавляет МИД ФРГ. Он видел как приходили и уходили его немецкие коллеги: Йошка Фишер, Франк-Вальтер Штайнмайер, Гидо Вестервелле, Зигмар Габриэль, Хайко Маас. Сейчас ему придется иметь дело с первой женщиной на посту главы МИД ФРГ", - указывает Виттрок.  

"Анналена Бербок находится с визитом в Москве в то время, когда десятки тысяч российских солдат и танков стянуты к границе с Украиной, а опасность войны на востоке Европе растет с каждым днем, - отмечает он. - Накануне визита в Москву министр иностранных дел ФРГ посетила Киев, чтобы заверить украинское правительство в поддержке Германии. Но обещания о поставках оружия или запрете газопровода "Северный поток - 2" к этому не относятся".

Анналена Бербок и Сергей Лавров

Анналена Бербок и Сергей Лавров в Москве, 18 января

Бербок предостерегла Россию от военной эскалации, сказав, что "цена любой новой агрессии будет высока", пишет в своем комментарии обозреватель Der Spiegel. Между тем, считает он, "матерого дипломата Лаврова - вечного главу путинской дипломатии - такие сильные заявления не впечатляют. К тому же фактически непонятно, что представляет собой эта "цена". И уж конечно 71-летний Лавров публично не даст поучать себя новичку из Берлина".              

Как продолжает далее в своем комментарии Филипп Витрок, "критическая позиция Бербок по отношению к России, ее отношение к "Северному потоку - 2", ее предупреждения относительно конфликта с Украиной являются достаточным поводом для Лаврова преподать урок своей немецкой коллеге. Но слишком усердствовать ему нельзя, чтобы не испортить отношения с канцлером Шольцем".       

В Кремле делают ставку на то, что Олаф Шольц (Olaf Scholz) в долгосрочной перспективе будет проводить мягкий курс по отношению к РФ, полагает жруналист: "В конце концов, у Путина хороший опыт с последним канцлером ФРГ от социал-демократов (Герхардом Шрёдером. - Ред.). Остается надеяться, что Бербок в виду тактических соображений и угрозы контратаки Лаврова хотя бы удастся произнести парочку четких фраз".  

RP: Поставки оружия Киеву - особая тема    

Обозреватель газеты Rheinische Post Керстин Мюнстерман (Kerstin Münstermann) в своем комментарии дала оценку визиту Бербок в Киев.

"Для визита в столицу Украины "зеленый" министр иностранных дел ФРГ Бербок выбрала определенную дату - 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Германией и Украиной. Но ее поездка была омрачена конфликтом между РФ и Украиной, - пишет обозреватель RP. - На фоне громадного скопления российских войск вблизи границы с Украиной Запад опасается того, что Россия после аннексии Крыма в 2014 году может в любой момент напасть на соседнюю страну".

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Киеве

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба в Киеве, 17 января

Мюнстерман уточняет, что Кремль это категорически опровергает: "Одновременно он требует от США и НАТО соглашения, по которому расширение НАТО на Восток, как и размещение американских военных баз в постсоветских странах, которые находятся в сфере влияния России, должно быть запрещено. Запад, в свою очередь, подчеркивает важность соблюдения суверенитета Украины и свободный выбор каждого отдельного государства в принятии решений о том, в какой альянс ему входить". Прямые переговоры между РФ и США на эту тему на прошлой неделе оказались безуспешными.    

"Бербок пришлось отвечать на вопрос о том, будет ли Германия поставлять оружие в Украину - очень деликатная тема для Берлина и Киева, - констатирует Керстин Мюнстерманн в публикации в RP. - Бербок подчеркнула, что речь должна идти не о дальнейшей эскалации, но о об урегулировании кризиса дипломатическими средствами". Между тем для "зеленых" в ФРГ это особая тема, ведь в ходе предвыборной кампании сопредседатель партии Роберт Хабек (Robert Habeck) высказывался за такие поставки, напоминает обозреватель.    

Так что, по ее мнению, "визит в Киев - проверка на прочность для Бербок в самом начале ее легислатурного периода. Конфликт РФ и Украины - чрезвычайно серьезный. А российский оппонент Бербок Сергей Лавров - опытный дипломат, прошедший огонь и воду".   

SZ: Бербок дала четкий сигнал солидарности с Украиной    

Газета Süddeutsche Zeitung в своей статье о визите Бербок в Киев и Москву процитировала слова политика из ХДС Норберта Рёттгена (Norbert Röttgen) о том, что "Бербок дала четкий сигнал солидарности с Украиной, сначала посетив Киев, а затем поехав в Москву". Глава МИД ФРГ заверила Украину в дипломатической поддержке для урегулирования кризиса в отношениях с Россией. И Германия готова к диалогу с РФ.

В России же Бербок предстоит нелегкое испытание, пишет SZ: "Лавров почти 18 лет возглавляет МИД РФ и дольше всех в Европе находится на этом посту. Российский МИД накануне визита нового министра иностранных дел ФРГ назвал Германию одним из "влиятельных актеров на международной арене". Но Москва "разочарована" нынешним состоянием германо-российских отношений. Немецкая сторона, как считают в России, "пытается оказать влияние на внутриполитические процессы в РФ, а в немецких СМИ имеет место антироссйиская пропаганда".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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