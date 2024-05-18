Против диссидента Скобова возбудили новое уголовное дело

Жена Александра Скобова убеждена, что новое уголовное дело против супруга связано с его причастностью к деятельности Форума свободной России.

Против советского диссидента и публициста Александра Скобова, который уже более месяца содержится под стражей по статье об оправдании терроризма, возбудили новое дело - об "участии в террористическом сообществе". Об этом в субботу, 18 мая, сообщила в своем официальном аккаунте в соцсети Facebook его супруга Ольга Щеглова.

Женщина рассказала, что посетила супруга 14 мая в СИЗО в Сыктывкаре, куда его этапировали из Санкт-Петербурга. В ходе разговора с Александром, его адвокатом и местными следователями ей удалось узнать, что Скобову вменили еще одно обвинение по статье об "оправдании терроризма", а также возбудили против него дело об "участии в террористическом сообществе". Супруга диссидента убеждена, что два этих эпизода связаны с принадлежностью мужа к Форуму свободной России.

По словам Ольги, 21 мая Александра отправят на экспертизу в областную психбольницу в Коми. Сам он заявил, что не будет участвовать в следствии и экспертизах, а в суде появится только если на слушаниях будет присутствовать его мать. Защита Скобова подала апелляцию, судебное заседание по ней пройдет 22 мая.

Преследование Александра Скобова в СССР и России

22 марта 2024 года российские власти присвоили Александру Скобову статус "иностранного агента". "По мнению Минюста, он "распространял недостоверную информацию" о решениях органов публичной власти, выступал против войны, "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией", участвовал в деятельности "нежелательной организации", создавал и распространял "иноагентские материалы", - напоминает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В 1978 году Скобова арестовали в связи с активным участием в деятельности группы "Левая оппозиция" и самиздатом антиправительственного журнала. Позже по приговору суда он был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел летом 1987 года.

Новым поводом для задержания публициста стало обвинение в оправдании терроризма. Скобова арестовали в Санкт-Петербурге 2 апреля 2024 года. В знак протеста диссидент отказался брать лекарства от диабета и очки, несмотря на плохое зрение. По информации Telegram-канала "Поддержка политзэков. Мемориал", реальным поводом для его задержания стал "пост с оправданием подрыва Крымского моста".