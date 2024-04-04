Суд в РФ арестовал диссидента Скобова до 1 июня

Александра Скобова обвинили в оправдании терроризма. На заседании публицист отказался вставать перед судьей и заявил, что цель его присутствия - "плюнуть в лицо суду".

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца, до 1 июня 2024 года, советского диссидента и публициста Александра Скобова по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщила в четверг, 4 апреля, "Медиазона" в текстовой онлайн-трансляции из зала суда.

По данным издания, когда Скобова посадили на скамью подсудимых, он закричал: "Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде - плюнуть в лицо суду". Он также отказался вставать перед судьей.

Адвокат диссидента Вероника Карагодина просила суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом, ссылаясь на диагностированные у Скобова сахарный диабет, гепатит С, бронхиальную астму и глаукому. Обвинение ходатайствовало об аресте публициста. Заседание прошло в закрытом режиме.

Александра Скобова задержали в Санкт-Петербурге 2 апреля, а на следующий день обвинили по статье об оправдании терроризма. Конкретным поводом для возбуждения дела, по информации Telegram-канала "Поддержка политзэков. Мемориал", стал "пост с оправданием подрыва Крымского моста".

Преследование Александра Скобова в СССР и России

22 марта 2024 года российские власти присвоили Александру Скобову статус "иностранного агента". "По мнению Минюста, он "распространял недостоверную информацию" о решениях органов публичной власти, выступал против войны, "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией", участвовал в деятельности "нежелательной организации", создавал и распространял "иноагентские материалы", - напоминает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

В 1978 году Скобова арестовали в связи с активным участием в деятельности группы "Левая оппозиция" и самиздатом антиправительственного журнала. Позже по приговору суда он был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел летом 1987 года.

По данным проекта "Окна", сегодня в России в отношении Скобова ведется административное производство - за участие в деятельности "нежелательной организации" - Форума свободной России.

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