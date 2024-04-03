Диссидента Скобова обвиняют в оправдании терроризма

Поводом для преследования Александра Скобова стал его "пост с оправданием подрыва Крымского моста", пишет Telegram-канал "Поддержка политзэков. Мемориал".

Публицисту, диссиденту советского времени Александру Скобову, задержанному 2 апреля в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение по статье об оправдании терроризма. Об этом вечером в среду, 3 апреля, сообщил Telegram-канал "Поддержка политзэков. Мемориал", указав, что конкретным поводом для возбуждения дела против Скобова стал его "пост с оправданием подрыва Крымского моста".

Ранее в тот же день, 3 апреля, онлайн-издание "Фонтанка" написало, что в отношении 66-летнего публициста было возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма. В этой статье, однако, приводилась информация ИА "Агентство журналистских расследований", что возбуждение дела связано с обсуждением Скобовым в своем Telegram-канале теракта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл".

Как указывает "Поддержка политзэков. Мемориал", дело Скобова ведет СК Калининского района Санкт-Петербурга. Ожидается, что меру пресечения ему Калининский районный суд изберет 4 апреля.

Задержание диссидента Александра Скобова

Александр Скобов был задержан 2 апреля в Санкт-Петербурге, в квартире правозащитника Юлия Рыбакова и его супруги Екатерины Молоствовой, у которых он гостил. Впоследствии Рыбаков рассказал изданию "Фонтанка", что Александру Скобову, больному диабетом, силовики при задержании не дали взять с собой жизненно необходимые лекарства.

Преследование Александра Скобова в СССР и России

22 марта 2024 года российские власти присвоили Александру Скобову статус "иностранного агента". "По мнению Минюста, он "распространял недостоверную информацию" о решениях органов публичной власти, выступал против войны, "отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией", участвовал в деятельности "нежелательной организации", создавал и распространял "иноагентские материалы", - напоминает "ОВД-Инфо".

В 1978 году Александра Скобова арестовали в связи с активным участием в деятельности группы "Левая оппозиция" и самиздатом антиправительственного журнала. Позже по приговору суда он был помещен в психиатрическую лечебницу, откуда вышел летом 1987 года.

По данным проекта "Окна", сегодня в России в отношении Александра Скобова ведется административное производство - за участие в деятельности "нежелательной организации" - Форума свободной России.

Осуждение социолога Кагарлицкого за "оправдание терроризма"

В феврале 2024 года апелляционный суд в РФ пересмотрел приговор социологу и главному редактору общественно-политического интернет-журнала "Рабкор" Борису Кагарлицкому, заменив штраф в 600 тысяч рублей пятью годами лишения свободы по делу об оправдании терроризма.

Бориса Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года в связи с видеороликом о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года, опубликованном на сайте "Рабкора". Российские власти классифицировали взрыв как теракт. Сторона обвинения утверждала, что "психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти". Сам Кагарлицкий вину не признал и пояснил, что выдвинутое против него обвинение было построено на претензиях к названию видеозаписи.

В декабре 2023 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил социолога к штрафу в 600 тысяч рублей с лишением права создавать и администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Ученый был освобожден в зале суда, однако прокуратура обжаловала этот приговор.

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