Протесты в Беларуси: США собираются вводить санкции

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями среды, 2 сентября (время московское).

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США, по данным высокопоставленного источника агентства Reuters в аппарате госсекретаря США, собираются ввести санкции против семи граждан Беларуси, участвовавших в фальсификациях президентских выборов и ответственных за применение силы против мирных демонстрантов. Против пятерых из этой семерки уже ввели санкции Эстония, Литва и Латвия, сообщает источник.

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Неполный список задержанных на акциях 1 сентября в Минске составляет 78 человек, сообщают правозащитники из центра "Весна" в своем Telegram. Среди них, по меньшей мере, 6 журналистов и большое количество студентов, которые намеревались передать в министерство образования петицию об отставке Александра Лукашенко.

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Личная помощница Виктора Бабарико, который пытался пройти регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах, Елена Карагачева вышла из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. Карагачева проходит по тому же "делу Белгазпромбанка", что и находящийся в заключении Бабарико, белорусские правозащитники признали ее политзаключенной.

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Александр Лукашенко прокомментировал переход в оппозицию бывшего министра культуры Беларуси Павла Латушко, который вошел в Координационный совет оппозиции. Латушко, по словам Лукашенко, сделал это, потому что решил, что эта власть рухнет, и надо быстрее пристраиваться в новую власть. Однако в оппозиции, по словам президента, Латушко не рады. "Поверьте моей информации, там ребята разобрались. Там и так им места не хватает, их же "черная сотня" там, а портфелей в правительстве 20, ну и президентский - 21. А куда остальным? А тут он еще", - заявил Лукашенко.

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Более тысячи работников Белорусской железной дороги подписали коллективное письмо с требованием отставки Лукашенко и прекращения применения силы против мирного населения. "Нам с болью и сожалением приходится наблюдать за событиями, которые с каждым днем приводят к увеличению количества пострадавших, как принимавших участие в уличных мирных акциям протеста, так и случайных прохожих, автомобилистов", - говорится в письме.

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Смотреть видео 05:18 Поделиться Штаб Бабарико создает партию, Тихановская не в восторге? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3hsNR Штаб Бабарико создает партию, Тихановская не в восторге - это раскол в лагере оппонентов Лукашенко?