 Протесты в Беларуси: адвокат Колесниковой помещена в ИВС в Окрестина | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.09.2020

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Беларусь

Протесты в Беларуси: адвокат Колесниковой помещена в ИВС в Окрестина

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 25 сентября.

Рука с изображением V протянута из-за решетки тюрьмы

В Беларуси продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями пятницы, 25 сентября (время московское).

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Задержанная вечером 24 сентября адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак находится в изоляторе временного содержания (ИВС), расположенном в переулке Окрестина в Минске. Как сообщил изданию Tut.by ее защитник Виктор Мацкевич, в вину ей вменяется административное правонарушение, статью сотрудники ИВС не уточняют.

Людмила Казак - адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Людмила еще днем перестала выходить на связь, родственники не могли ее найти.

Хроника протестов в Беларуси 24 сентября

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