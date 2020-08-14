Хроника протеста в Беларуси: Киев возмущен заявлением Лукашенко об украинском следе

После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. DW следит за событиями субботы, 15 августа (время московское).

Хабаровчане вышли на субботнюю акцию протеста с лозунгом "Жыве Беларусь!"

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В Хабаровске 36-й день подряд проходят акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. На шестое субботнее шествие протестующие вышли в том числе с лозунгом "Жыве Беларусь!". Видеотрансляцию акции ведут несколько СМИ, а также штаб Навального в Хабаровске на своем YouTube-канале.

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По мнению снятого с президентских выборов оппозиционера Валерия Цепкало, которое он высказал в микроблоге Twitter, сейчас все указывает на то, что Александр Лукашенко не уйдет сам. И тем не менее Цепкало считает, что с Лукашенко нужно договариваться. И если тот не пойдет на мирные переговоры, то его ждет международный суд.

Киев возмущен заявлением Лукашенко о соучастии украинцев

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В Киеве возмущены заявлением Александра Лукашенко о причастности Украины к протестам. "МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Ранее Лукашенко заявил о причастности граждан других стран к происходящему в Беларуси. "Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил он.

Литва и Эстония не считают выборы в Беларуси легитимными

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Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд считают, что официальные результаты президентских выборов в Беларуси, объявленные 14 августа ЦИК, не могут быть признаны. Как сообщает агентство dpa, по окончании встречи в Вильнюсе вечером в пятницу главы этих балтийских государств заявили, что голосование, сопровождавшееся обвинениями в фальсификациях, не было свободным и демократическим.

Гитанас Науседа (фото из архива)

По мнению Гитанаса Науседы, в республике должны быть проведены новые выборы. И только в этом случае у Беларуси будет законный глава государства.

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Двум европарламентариям, Роберту Бедроню и Петрасу Австравичюсу, запретили въезд на территорию Беларуси. Как передает корреспондент DW из Минска, утром они собирались поговорить с журналистами, освещавшими акции протеста. Вместо этого Бедронь из Минска летит в Вильнюс (его не впустили в страну без объяснения причин), а Австравичюса в Вильнюсе не зарегистрировали на рейс до Минска.

Роберт Бедронь - глава делегации Европарламента по связям с Беларусью. А Петрас Австравичюс - постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.

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Независимое онлайн-издание Tut.by опубликовало репортаж из Больницы скорой медицинской помощи в Минске, одного из лечебных учреждений, куда доставляли пострадавших от рук силовиков во время разгона акций протеста. Почти все собеседники согласились говорить открыто, разглашать диагнозы и разрешили производить фото- и видеосъемку. Tut.by выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые, зачастую рискуя собственной жизнью, спасают людей.

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Немецкая компания Belastahl Außenhandel GmbH, являющаяся дочерней компанией Белорусского металлургического завода (БМЗ), призвала своих белорусских коллег выполнять обязательства по поставке продукции. Об этом сообщается на сайте Общенационального телевидения (ОНТ), при этом в тексте приводится ссылка на письмо из Берлина. Обращение опубликовано пресс-службой БМЗ 14 августа. "Невыход сотрудников на работу негативно скажется на экспорте продукции и нарушит контракты с зарубежными компаниями", - указывается в тексте.

Акция протеста в Москве прошла без задержаний

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Очередная несогласованная акция протеста против итогов президентских выборов в Беларуси завершилась в центре Москвы. Как сообщает "Интерфакс", активисты покинули созданный ими стихийный мемориал возле церкви Космы и Дамиана, которая находится напротив посольства Республики Беларусь на улице Маросейка.



Дежурившие рядом с посольством сотрудники правоохранительных органов наблюдали за акцией со стороны, Никого из участников акции не задержали.

Минута молчания и мирные гуляния в городах Беларуси

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Белорусский Telegram-канал "Нехта"(Nexta Live) опубликовал программу акций, намеченных на 15 августа. В Минске около станции метро "Пушкинская" в полдень запланирована акция памяти погибшего участника протестов Александра Тарайковского с минутой молчания. Затем - мирные гуляния по городу. Минуты молчания также пройдут в других городах республики.

Забастовки в стране и многотысячный митинг в центре Минска

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В минувшие два дня в белорусских городах начались масштабные забастовки. Одними из первых встали БелАЗ, "Гродно Азот", "Белмедпрепараты", "Белкард". Позже к протестной акции присоединились, в частности, Минский тракторный завод, новополоцкий "Нафтан", "Брестгазоаппарат" и Белорусский металлургический завод в Жлобине. Главное требование бастующих - отставка Александра Лукашенко и признание избранным президентом Светланы Тихановской.

В Минске на площади Независимости прошел многотысячный митинг, акция длилась до позднего вечера. Люди скандировали "Лукашенко в отставку!", требовали вернуть в страну Светлану Тихановскую, вывести армию из городов и провести новые - честные - выборы. По оценкам издания Belsat, в митинге участвовали не менее 10 тысяч человек.

Хроника протеста в Беларуси 14 августа

Смотритетакже:

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало протестов После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые задержания К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Стихийные акции Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Точки сбора протестующих Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жажда перемен У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Призывы к миру Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Начало разгона и применение спецсредств После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Баррикады на дорогах и пострадавшие На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Обвинение в массовых беспорядках К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Градус насилия вырос В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Первые жертвы 10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Протесты продолжаются В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Дневные акции мирного протеста У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Задержанных начали выпускать на свободу Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было Жесткий ответ протестующим Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели. Автор: Виктория Зарянка

