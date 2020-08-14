Хроника протеста в Беларуси: Киев возмущен заявлением Лукашенко об украинском следе

После президентских выборов 9 августа в Беларуси не прекращаются акции протеста и забастовки. Задержаны тысячи граждан. DW следит за событиями 15 августа.
После президентских выборов 9 августа в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. В первые дни, по данным МВД, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстраций проявляли беспрецедентную жестокость. DW следит за событиями субботы, 15 августа (время московское).
++06.30++
В Хабаровске 36-й день подряд проходят акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, подозреваемого в организации убийств. На шестое субботнее шествие протестующие вышли в том числе с лозунгом "Жыве Беларусь!". Видеотрансляцию акции ведут несколько СМИ, а также штаб Навального в Хабаровске на своем YouTube-канале.
++05.40++
По мнению снятого с президентских выборов оппозиционера Валерия Цепкало, которое он высказал в микроблоге Twitter, сейчас все указывает на то, что Александр Лукашенко не уйдет сам. И тем не менее Цепкало считает, что с Лукашенко нужно договариваться. И если тот не пойдет на мирные переговоры, то его ждет международный суд.
++04.45++
В Киеве возмущены заявлением Александра Лукашенко о причастности Украины к протестам. "МИД Украины выражает обеспокоенность заявлениями руководства Республики Беларусь об участии граждан Украины в организации, подчеркиваем, мирных протестов в связи с результатами президентских выборов. Мы возмущены тем, что президент дружественного нам государства обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси. Этому нет никаких доказательств", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Ранее Лукашенко заявил о причастности граждан других стран к происходящему в Беларуси. "Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", - заявил он.
++03.30++
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд считают, что официальные результаты президентских выборов в Беларуси, объявленные 14 августа ЦИК, не могут быть признаны. Как сообщает агентство dpa, по окончании встречи в Вильнюсе вечером в пятницу главы этих балтийских государств заявили, что голосование, сопровождавшееся обвинениями в фальсификациях, не было свободным и демократическим.
По мнению Гитанаса Науседы, в республике должны быть проведены новые выборы. И только в этом случае у Беларуси будет законный глава государства.
++03.00++
Двум европарламентариям, Роберту Бедроню и Петрасу Австравичюсу, запретили въезд на территорию Беларуси. Как передает корреспондент DW из Минска, утром они собирались поговорить с журналистами, освещавшими акции протеста. Вместо этого Бедронь из Минска летит в Вильнюс (его не впустили в страну без объяснения причин), а Австравичюса в Вильнюсе не зарегистрировали на рейс до Минска.
Роберт Бедронь - глава делегации Европарламента по связям с Беларусью. А Петрас Австравичюс - постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.
++02.20++
Независимое онлайн-издание Tut.by опубликовало репортаж из Больницы скорой медицинской помощи в Минске, одного из лечебных учреждений, куда доставляли пострадавших от рук силовиков во время разгона акций протеста. Почти все собеседники согласились говорить открыто, разглашать диагнозы и разрешили производить фото- и видеосъемку. Tut.by выразил благодарность врачам и медперсоналу, которые, зачастую рискуя собственной жизнью, спасают людей.
++02.00++
Немецкая компания Belastahl Außenhandel GmbH, являющаяся дочерней компанией Белорусского металлургического завода (БМЗ), призвала своих белорусских коллег выполнять обязательства по поставке продукции. Об этом сообщается на сайте Общенационального телевидения (ОНТ), при этом в тексте приводится ссылка на письмо из Берлина. Обращение опубликовано пресс-службой БМЗ 14 августа. "Невыход сотрудников на работу негативно скажется на экспорте продукции и нарушит контракты с зарубежными компаниями", - указывается в тексте.
++01.20++
Очередная несогласованная акция протеста против итогов президентских выборов в Беларуси завершилась в центре Москвы. Как сообщает "Интерфакс", активисты покинули созданный ими стихийный мемориал возле церкви Космы и Дамиана, которая находится напротив посольства Республики Беларусь на улице Маросейка.
Дежурившие рядом с посольством сотрудники правоохранительных органов наблюдали за акцией со стороны, Никого из участников акции не задержали.
++01.00++
Белорусский Telegram-канал "Нехта"(Nexta Live) опубликовал программу акций, намеченных на 15 августа. В Минске около станции метро "Пушкинская" в полдень запланирована акция памяти погибшего участника протестов Александра Тарайковского с минутой молчания. Затем - мирные гуляния по городу. Минуты молчания также пройдут в других городах республики.
++00.05++
В минувшие два дня в белорусских городах начались масштабные забастовки. Одними из первых встали БелАЗ, "Гродно Азот", "Белмедпрепараты", "Белкард". Позже к протестной акции присоединились, в частности, Минский тракторный завод, новополоцкий "Нафтан", "Брестгазоаппарат" и Белорусский металлургический завод в Жлобине. Главное требование бастующих - отставка Александра Лукашенко и признание избранным президентом Светланы Тихановской.
В Минске на площади Независимости прошел многотысячный митинг, акция длилась до позднего вечера. Люди скандировали "Лукашенко в отставку!", требовали вернуть в страну Светлану Тихановскую, вывести армию из городов и провести новые - честные - выборы. По оценкам издания Belsat, в митинге участвовали не менее 10 тысяч человек.
Хроника протеста в Беларуси 14 августа
Смотритетакже:
Валентин Стефанович из правозащитного центра "Весна" дал оценку действиям властей Беларуси во время протестов, рассказал о том, что известно о задержанных, и не исключил введения режима ЧП.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс рассказал DW о том, что предложили власти Беларуси Тихановской и почему она уехала из страны, а также о том, как ЕС может помочь белорусам.
Правительство Германии считает, что Светлану Тихановскую угрозами заставили обратиться к белорусам прекратить акции протеста. Берлин потребовал от властей в Минске освободить всех задержанных в последние дни.