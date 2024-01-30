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Протестующие фермеры перекрыли дороги вокруг Парижа

Олег Соколенко
30 января 2024 г.

Фермеры на тракторах перекрыли главные дороги вокруг Парижа. Аграрии массово протестуют по всей Франции. Они недовольны падением своих доходов, сокращением субсидий и новыми экологическими требованиями ЕС.

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Фермеры блокируют дорогу рядом с парижским аэропортом Руасси - Шарль-де-Голль
Фермеры блокируют дорогу рядом с парижским аэропортом Руасси - Шарль-де-ГолльФото: BENOIT TESSIER/REUTERS

Протестующие фермеры в понедельник, 29 января, заблокировали тракторами главные автомагистрали вокруг Парижа, ограничив движение по ним и назвав это "осадой". К обеспечению общественного порядка в столице Франции привлечены 15 тысяч полицейских и жандармов. Министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен призвал полицию проявлять сдержанность, но и от фермеров потребовал не заходить за "красные линии", в частности, не блокировать аэропорты. Массовые акции протеста аграриев проходят и в других регионах Франции.

Французские фермеры недовольны падением их доходов из-за инфляции, увеличением импорта сельхозпродукции, бюрократией и новыми экологическими требованиями Евросоюза. Согласно последним, страны ЕС должны будут снизить использование пестицидов и удобрений, а также вернуть к 2030 году к естественному состоянию как минимум 20 процентов поверхности суши и морей в своих границах. Эти меры грозят сократить площадь сельхозземель и сделать земледелие менее рентабельным, опасаются аграрии. Многие из них боятся в результате разориться. "Наш конец будет означать для вас голод", "Без фермеров нет провольствия" - такие транспаранты размещены на тракторах демонстрантов.

На прошлой неделе правительство Франции уже заявило, что не будет лишать фермеров субсидий на дизельное топливо. Кроме того, в Париже согласились ослабить некоторые экологические требования. Однако протестующие фермеры считают, что этого недостаточно. Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно заявил, что он и президент страны Эмманюэль Макрон будут добиваться изменения экологической политики Евросоюза. Премьер-министр страны Габриэль Атталь встретился с лидерами Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей и организации "Молодые фермеры", но об итогах этой встречи не сообщается.

Фермеры протестуют также в Бельгии и Германии

В соседней с Францией Бельгии фермеры также перекрыли некоторые магистрали, протестуя против политики своего правительства в области сельского хозяйства. Кроме того, демонстрации аграриев с декабря продолжаются в Германии. Неделя массовых протестов завершилась 15 января десятитысячной акцией в Берлине. Однако после этого протесты не закончились - так, 28 января сотни фермеров и работников лесного хозяйства из нескольких федеральных земель ФРГ собрались на акцию в Магдебурге.

Немецких фермеров, так же как и их французских коллег, беспокоит запланированное правительством сокращение субсидий. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году аграриев ФРГ собирались лишить существующих уже более 70 лет скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позже Берлин решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако фермеров такой компромисс не устраивает.

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