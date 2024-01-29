Бельгийские фермеры заблокируют автобан вблизи Люксембурга

Ожидается, что протест бельгийских фермеров усложнит движение автотранспорта на границе с Люксембургом.

Бельгийские фермеры, протестующие против политики правительства в сфере сельского хозяйства, намерены в понедельник, 29 января, на время с 6.00 до 20.00 перекрыть перекресток автобанов Weyler на границе с Люксембургом. Об этом сообщают люксембургские СМИ.

Ожидается, что протест бельгийских фермеров усложнит движение автотранспорта из Люксембурга через границу. Тем, кто ежедневно приезжает в Бельгию на работу из этой страны, стоит готовиться к пробкам, предупреждает в частности, люксембургское онлайн-издание Tageblatt .

Как сообщил замглавы Федерация молодых фермеров Бельгии (FjA) Томас Гоберт, 29 января фермеры будут блокировать не все движение автотранспорта: "Автомобили будут пропускать по капле". Гоберт предупредил, что не исключает продления срока протеста. Его цитирует онлайн-издание Luxemburger Wort.

28 января FjA опубликовала на странице организации в Facebook видео, изображающее, как десятки тракторов с транспарантами, издавая громкие гудки, двигаются в сторону города Намюр - столице центрального региона Валллония.

Бельгийские фермеры выражают свое возмущение по примеру коллег из Франции, которые 26 января устроили протест на КПП Обанже (Aubange) на границе Франции и Бельгии, указывает Luxemburger Wort .

Протесты фермеров во Франции

Вечером 28 января агентство AFP сообщило, что французские фермеры, несмотря на уступки их требованиям со стороны правительства, намерены с 29 января заблокировать основные дороги на подъезде к Парижу. Правительство Франции в ответ заявило о готовности препятствовать "осаде" столицы с помощью масштабного задействования сил полиции.

Во Франции фермеры, перекрывая дороги и автомагистрали, уже несколько дней протестуют против излишней бюрократии, падения доходов и сложных экологических норм ЕС. Планы правительства отменить налоговые льготы для сельскохозяйственного дизельного топлива стали последней каплей, переполнившей чашу их терпения, отмечает AFP.

26 января премьер-министр Франции Габриэль Атталь, находящийся в должности около трех недель, объявил, что отменит повышение налога на сельскохозяйственное дизельное топливо. Он также пообещал принять конкретные меры по сокращению бюрократии и создать чрезвычайный фонд для фермеров, чтобы помочь им бороться с болезнями скота.

28 января масштабные протесты фермеров в очередной раз прошли в Германии, конкретно: в столицах федеральных земель Бавария и Саксония-Анхальт - Мюнхене и Магдебурге.

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