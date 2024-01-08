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Немецкие фермеры начинают неделю протестных акций

Анастасия Аринушкина
8 января 2024 г.

Фермеры, протестующие против отмены субсидий, собираются блокировать дороги тракторами. По всей Германии ожидаются перебои дорожного движения.

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Фермеры готовятся к демонстрации 8 января в центре Берлина
Фермеры готовятся к демонстрации 8 января в центре БерлинаФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

В понедельник, 8 января, начинается неделя протестных акций, организованных Немецким крестьянским союзом (DBV). Фермеры выступают против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий. Всего по всей Германии запланировано более 100 протестных акций фермеров.

Во многих регионах ожидаются проблемы с дорожным движением, поскольку фермеры в рамках своих демонстраций собираются блокировать тракторами дороги. Глава DBV Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) призвал жителей Германии проявить понимание в связи с вероятными неудобствами. "Мы хотим организовать наш протест мирно и демократическими методами. Но когда мы будем передвигаться на тракторах, это неизбежно приведет к нарушению дорожного движения", - заявил Руквид в интервью журналу Stern.

Протесты против отмены субсидий

Немецкие фермеры с декабря организуют массовые акции протеста. В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам германского Минфина, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно.

Позднее кабмин ФРГ все же решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в Немецком крестьянском союзе не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли. "Эти планы должны быть сняты с повестки дня. Мы не изменим свое мнение", - подчеркнул Руквид.

Фермеры заблокировали вице-канцлера на пароме

Несколько дней назад фермеры заблокировали на пароме вице-канцлера Роберта Хабека (Robert Habeck). Политик возвращался из отпуска, когда на причале его встретили разгневанные протестующие. Хабек предложил провести беседу с их представителями, но фермеры отклонили его предложение. Чтобы разблокировать паром, полиция применила слезоточивый газ.

В немецком правительстве резко осудили инцидент. В свою очередь, в МВД ФРГ предостерегли от попыток правоэкстремистских сил использовать протесты фермеров в своих целях.

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