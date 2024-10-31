Производители оружия в Европе жалуются на нехватку средств

Несмотря на рекордные военные расходы в мире, малые и средние оборонные компании в Европе имеют проблемы с доступом к финансированию, пишет Reuters.

Малые и средние оборонные компании в Европе испытывают трудности с доступом к финансированию, необходимому для внедрения инноваций и расширения производственных линий, даже несмотря на повышенный спрос из-за войны в Украине и других конфликтов, пишет в четверг, 31 октября, агентство Reuters. Оно побеседовало с представителями примерно десятка компаний, правительственными чиновниками и экспертами оборонного сектора, и все соглашаются, что европейским правительствам следует подумать, как улучшить доступ к финансированию для небольших предприятий.

По словам собеседников, отсутствие доступа к государственному финансированию, бюрократические препятствия и нежелание банков выдавать кредиты из-за опасений нарушить экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) препятствуют развитию малого и среднего оборонного бизнеса в Европе. "Большинство проблем, с которыми сталкивалась индустрия обороны и безопасности в последнее время, продолжают существовать или даже усугубляются", - сказал Reuters президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

Компании вынуждены искать финансирование за пределами ЕС

Согласно отчету Европейской комиссии за 2024 год, малые и средние предприятия оборонного сектора ЕС столкнулись с дефицитом долгового финансирования в размере от 1 млрд евро до 2 млрд евро, что сдерживает их рост, вынуждает сокращать операции и искать финансирование за пределами Европейского Союза.

Слишком строгая трактовка критериев ESG часто приводит к политике исключения со стороны банков и инвестиционных фондов в ЕС, говорится в отчете. "В секторе с длинными циклами разработки и значительными капитальными потребностями недостаток финансирования может сдерживать способность компании к инновациям, расширению или даже поддержке текущей деятельности", - отмечает Еврокомиссия. При этом, по ее оценке, четкое разъяснение финансовому сектору, как управлять рисками в области устойчивого развития, может улучшить доступ к финансированию.

Глобальные военные расходы достигли рекордного уровня

Между тем общий объем военных расходов в мире в 2023 году вырос на 6,8 процента и достиг рекордного показателя 2,443 трлн долларов, или 2,3% глобального ВВП, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). В его ежегодном докладе, опубликованном в апреле текущего года, сказано, что этот рост стал максимальным с 2009 года и что глобальные расходы на оборону достигли самого высокого уровня, который институт когда-либо фиксировал.

Эксперт лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) Фенелла Макгерти говорит, что если крупные игроки выиграли от роста спроса, то компаниям, расположенным ниже по цепочке поставок, сделать это оказалось сложнее. В отличие от крупных предприятий, которые, как правило, котируются на биржах и получают выгоду от выхода на более крупные мировые рынки за пределами Европы, небольшие, более узкоспециализированные компании могут представлять больший риск, сказала Макгерти агентству Reuters. Это затрудняет их доступ как к банковскому, так и к государственному финансированию.