Приговор по делу MH17 может быть оглашен в конце 2022 года

Приговор по делу об уничтожении выполнявшего рейс MH17 малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в 2014 году может быть оглашен в конце 2022 года. В понедельник, 6 сентября, на судебном заседании в комплексе на территории амстердамского аэропорта Схипхол председательствующий судья Хэндрик Стейнхёйс представил повестку предстоящих слушаний, для объявления приговора в ней зарезервированы три возможные даты: 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря следующего года.

В суде начались выступления родственников

Между тем в суде начались выступления родственников погибших, для этого зарезервировано три недели. На заседаниях могут выступить более 90 человек, часть из них - по видеосвязи из других стран. Стейнхёйс указал, что право выступления родственников на судебных заседаниях существует в Нидерландах с 2005 года, их заслушивают не задавая вопросов. Их заявления помогают оценить последствия событий, являющихся предметом судебного разбирательства, и учитываются при вынесении приговора, отметил судья.

Он также выразил уверенность, что выступления родственников жертв катастрофы MH17 будут "крайне эмоциональными", поскольку люди потеряли родных, и это произошло в результате крушения самолета, который был сбит. По словам Стейнхёйса, их скорбь нарастает, поскольку до сих пор не выяснена причина, по которой был сбит самолет, и не установлено, кто отдал соответствующий приказ.

Кроме того, с 7 марта 2022 года на протяжении четырех недель будут заслушиваться выступления адвокатов.

Авиакатастрофа над Донбассом

Самолет "Boeing-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) был сбит в небе над восточной Украиной 17 июля 2014 года. В результате этой катастрофы погибли все 298 человек, находившиеся на борту.

В 2019 году, проанализировав все собранные доказательства, в том числе многочисленные экспертизы, изучение обломков самолета, обследование тел погибших и другие данные, международная следственная группа JIT пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой привезенного из России комплекса ПВО "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами, рядом с поселком Первомайский Донецкой области. Москва полностью отрицает причастность к произошедшему и выдвигает ряд "альтернативных версий" причин крушения малайзийского "Боинга".

Суд в Нидерландах

Уголовный процесс над обвиняемыми в обстреле пассажирского лайнера начался 9 марта 2020 года в Окружном суде Гааги, при этом слушания проходят в Схипхоле близ аэропорта Амстердама. Обвиняемыми являются три гражданина РФ - бывший "министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины Леонид Харченко (Крот).

Основные слушания по делу MH17 в Нидерландах продолжаются с июня 2021 года. Ни один из обвиняемых на них не присутствует. Лишь россиянин Олег Пулатов, игравший ведущую роль в спецслужбах самопровозглашенной "Донецкой народной республики", представлен адвокатами. Через них он сообщил, что не считает себя виновным. Ни Пулатов, ни другие обвиняемые могут не опасаться экстрадиции в Нидерланды.

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