Суд по делу MH17: защиту Пулатова упрекают в затягивании процесса

В судебном комплексе "Схипхол" рядом с одноименным аэропортом Амстердама в четверг, 24 июня, продолжилось рассмотрение по существу дела о сбитом на востоке Украины малайзийском "Боинге". Заседание Окружного суда Гааги продолжалось в общей сложности три с половиной часа.

В центре внимания - ходатайства защиты Пулатова

На этот раз в центре внимания были ходатайства защиты россиянина Олега Пулатова - полковника запаса и единственного из четырех подсудимых, чьи интересы представляют адвокаты. Это были как ходатайства, поданные еще на предварительной стадии процесса в 2020 году, так и совсем свежие.

Фото Олега Пулатова из материалов следствия

Например, адвокаты уже второй год просят предоставить им доступ ко всему файлу дела, который насчитывает десятки тысяч страниц, или хотя бы к его оглавлению. Прокуратура отвечает, что, мол, предоставленных непосредственно по эпизоду Пулатова данных, достаточно.

Обвинение считает, что пассажирский "Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года был сбит ракетой, выпущенной с территории, контролируемой сепаратистами в Донецкой области, из привезенного из России комплекса ПВО "Бук". В итоге, погибли все 298 человек на борту, в основном - граждане Нидерландов.

На скамье подсудимых заочно, помимо Пулатова, еще двое россиян - Игорь Гиркин (Стрелков), который тогда называл себя "министром обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" (ДНР), и его подчиненный Сергей Дубинский. Также по делу в качестве обвиняемого проходит один украинец - Леонид Харченко. Все они на суд не явились, а в интервью заявляли, что не причастны к крушению пассажирского самолета.

Чего добиваются адвокаты Пулатова

На заседании в четверг, 24 июня, адвокаты Пулатова просили суд предоставить им доступ к так называемым "сырым", то есть необработанным данным лазерного сканирования обломков, а также ко всем докладам Королевской военной академии, а не только к тем, которые вошли в дело. Прокуратора ответила, что предоставить данные сканирования сложно, поскольку речь идет о нескольких файлах большого объема, для открытия которых необходимо специальное программное обеспечение.

Помимо этого, защита просит суд предоставить список всех обломков, а также возможность визуализировать свое выступление фото- и видеоматериалами, как это делает сторона обвинения. Частично адвокаты это уже делали ранее, когда, например, показывали интервью самого Пулатова или отрывки из материалов СМИ с высказываниями местных жителей.

Защита снова озвучила свое желание пообщаться с экспертом в США, составителем меморандума на основе спутниковых снимков, якобы запечатлевших пуск ракеты. США отказались предоставить суду эти снимки, сославшись на секретность. Представитель прокуратуры сказал, что эти материалы не будут использоваться в суде в качестве доказательства.

Почему прокуратура не считает важным интервью Коломойского

Обращаясь к обвинению, адвокат Сабине тен Дусхате попросила высказаться, было ли проанализировано интервью украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которое, как она сказала, "многие восприняли как признание". На это представитель прокуратуры Манон Риддербекс ответила, что данное интервью старое, не содержит никакого признания по делу о сбитом "Боинге", а проект ЕС по противодействию фейкам признал его "дезинформацией". Риддербекс напомнила в этой связи о твитах "диспетчера Карлоса", который, в итоге, оказался мошенником.

Судебный комплекс "Схипхол", Амстердам

В целом представитель обвинения упрекнула защиту Пулатова в том, что она назвала "стратегией меняющейся цели", то есть заявления все новых и новых ходатайств по второстепенным, с точки зрения обвинения, аспектам с целью затягивания процесса. Выступавший до нее представить обвинения Тейс Бергер призвал не задерживать рассмотрение, учитывая желание пожилых родственников погибших поскорее дождаться приговора. Об этом заявила на суде и представитель Совета родственников.

60 вопросов представителю концерна "Алмаз-Антей"

Бергер призвал суд отклонить ходатайства защиты, почитав, что они недостаточно обоснованы или уже выполнены. Например, он сказал, что суд ранее согласился на опрос представителя российского разработчика комплекса "Бук", оборонного концерна "Алмаз-Антей". По словам Бергера, защита общалась с ним в течение семи дней, задав около 60 вопросов. Представитель обвинения назвал это "рекордом за всю криминальную историю Нидерландов". Задавать новые вопросы, о чем просит защита, прокуратура считает излишним.

Представитель Пулатова - Сабине тен Дусхате - ранее неоднократно отвергала обвинения в затягивании процесса и объясняла многочисленные ходатайства желанием добросовестно выполнять свою работу. На заседании в четверг она сказала, что доступ ко всему файлу дела может ускорить работу адвокатов. Следующее заседание, на котором суд огласит свое решение по ходатайствам защиты, запланировано на 8 июля.

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