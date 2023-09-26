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Канада: спикер Палаты общин уходит с поста из-за ветерана СС

Александра Иванова
27 сентября 2023 г.

Во время визита Зеленского в Канаду Энтони Рота пригласил в Палату общин Ярослава Хунку, которого представил как украинского ветерана Второй мировой войны. По словам Роты, он лишь позже узнал, что Хунка служил в СС.

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Спикер Палаты общин в канадском парламенте Энтони Рота
Спикер Палаты общин в канадском парламенте Энтони РотаФото: Justin Tang/ZUMA/picture alliance

Энтони Рота - спикер Палаты общин канадского парламента - во вторник, 26 сентября, объявил об уходе в отставку. Этому предшествовал скандал, разгоревшийся в стране после приглашения Ротой в парламент 22 сентября, во время визита президента Украины Владимира Зеленского, 98-летнего Ярослава Хунки, который, как выяснилось впоследствии, во время Второй мировой войны сражался в рядах дивизии СС "Галиция".

Спикер Энтони Рота представил Хунку как украинского ветерана времен Второй мировой войны, назвав его героем. Присутствующие, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а также Владимир и Елена Зеленские, аплодировали ему стоя.

Экс-участник дивизии СС "Галиция" Ярослав Хунко в Палате общин парламента Канады, 22 сентября 2023 года
Ярослав ХункоФото: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance/dpa

Когда выяснилось, что  Хунка служил в СС, Рота принес извинения, заявив, что ему лишь позже стала известна "дополнительная информация", которая заставляет его сожалеть о своем решении. Он добавил, что ни остальные канадские депутаты, ни Владимир Зеленский не знали о его намерении пригласить Хунку. 

Реакции в Канаде на приглашение ветерана СС в парламент

Джастин Трюдо назвал случившееся "глубоко постыдным" для канадского парламента и всех канадцев, однако не стал призывать Роту сложить полномочия. Другую позицию заняли некоторые представители его кабинета. В частности, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли назвала поступок спикера Палаты общин "совершенно неприемлемым" и призвала того уйти в отставку.

Поначалу Рота исключил такой шаг, однако в итоге, как пишут международные СМИ, поддался общественному давлению. О своем решении покинуть пост спикера Палаты общин он объявил после встречи с представителями политических партий. "Работа парламента важнее, чем каждый из нас. Поэтому я должен уйти в отставку как председатель парламента", - цитирует заявление Роты немецкая газета FAZ.

Ранее две канадские еврейские организации - Друзья Центра Симона Визенталя (FSWC) и Центр по делам евреев и Израиля (CIJA) - заявили, что "глубоко обеспокоены" чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС, участвовавшей в геноциде евреев.

В свою очередь посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский подчеркнул, что ожидает в связи с этим инцидентом официальных извинений. Указав в соцсети X, что дивизия СС "Галиция" несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев, Дзельский подчеркнул: "Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится с обелением подобных злодеев. Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений". 

О дивизии СС "Галиция"

Дивизия СС "Галиция" (также известна под названием "Галичина") - украинское добровольческое военное формирование, созданное нацистами в 1943 году. По данным польских историков, 28 февраля 1944 года 4-й полицейский полк "Галиции" вместе с украинской вспомогательной полицией уничтожил население польского села Гута Пеняцка. Жертвами стали свыше 500 мирных жителей. Решением Нюрнбергского трибунала, все лица, состоявшие в СС, являются военными преступниками.

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Сообщение газеты FAZ об уходе в отставку спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты

Kanadischer Parlamentspräsident tritt zurück
www.faz.net
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