 Участникам марша в Киеве в честь дивизии СС ″Галичина″ грозит тюрьма | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.05.2021

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Украина

Участникам марша в Киеве в честь дивизии СС "Галичина" грозит тюрьма

Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту использования нацистской символики в ходе марша в честь годовщины дивизии СС "Галичина". Участникам марша грозит до пяти лет тюрьмы.

Марш, посвященный годовщине создания дивизии СС Галичина

Марш, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина"

Лицам, которые использовали нацистскую символику во время марша, посвященного годовщине создания дивизии СС "Галичина", грозит до пяти лет лишения свободы. Марш, собравший несколько десятков человек, прошел в столице Украины 28 апреля. По факту использования нацистской символики полиция Киева возбудила уголовное дело по статье 436-1 УК.

"Эта статья предусматривает наказание за изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Сейчас продолжается досудебное следствие", - сообщила DW замначальника отдела коммуникаций главного управления Нацполиции в Киеве Юлия Гирдвилис. Помимо этого, по ее словам, на одного участника марша, который использовал запрещенное нацистское приветствие, составлен протокол об административном правонарушении по статье "мелкое хулиганство". Протокол направлен в суд, добавила Гирдвилис.

Как марш в честь дивизии СС "Галичина" стал возможным?

Ранее проведение этого марша резко осудил президент Украины Владимир Зеленский, министерство иностранных дел и депутаты Рады из разных фракций. "Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - отмечается в официальном заявлении Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Министерство иностранных дел Израиля и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен выразили обеспокоенность тем, что подобные марши могут проходить в украинской столице. МВД пообещало оперативно установить, был ли нарушен закон во время акции.

Она анонсировалась организатором как "шествие в вышиванках ко дню создания первой добровольческой украинской дивизии", однако, фактически была проведена в честь 78-летия дивизии СС "Галичина" - с использованием соответствующей символики. "Правоохранители изучают материалы с камер наблюдения, документы. В рамках уголовного производства будет установлено, есть ли нарушения законов, был ли этот марш пропагандой нацистской символики, были ли манипуляции со столроны организаторов", - пояснил DW замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

Марш в честь 78-летия дивизии СС Галичина

Марш в честь 78-летия дивизии СС "Галичина"

В Киевской городской госадминистрации (КГГА) в ответ на запрос DW сообщили, что не имеют права запрещать какие-либо мирные акции, поскольку по закону их проведение не требует разрешения властей, а заявка носит лишь уведомительный характер. Такую заявку в КГГА организатор акции, Андрей Медведько, прислал, не упомянув дивизию СС "Галичина", в честь которой собирался проводить шествие. В беседе с DW он признал, что сделал это сознательно, поскольку украинцы резко неодобрительно относятся к дивизии СС "Галичина", а соцсети банят все сообщения. Медведько - член праворадикальной организации "С14" и Совета общественного контроля НАБУ, один из подозреваемых в убийстве киевского журналиста Алеся Бузины.

Дивизия СС "Галичина": исторический контекст

Дивизия СС "Галичина" в период Второй мировой войны, в 1943-1945 годах, входила в состав Ваффен-СС - военного подразделения СС ("отрядов охраны"), которые являлись военизированными формирования нацисткой партии. "Галичина" была укомплектована добровольцами, преимущественно украинцами с территории нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, в тот период оккупированных гитлеровской Германией.

Принятие присяги в дивизии СС Галичина

Принятие присяги в дивизии СС "Галичина"

В Украине символику дивизии СС "Галичина" местные законы и суды не причисляют к нацистской. Многие украинские историки настаивают, что приговор Нюрнбергского трибунала в части признания СС преступной организацией не относится к дивизии СС "Галичина".

Ранее некоторые депутаты пытались расширить закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и о запрете пропаганды их символики, включив в запрещенную символику и штандарт СС "Галичина" - золотого льва на голубом фоне. Однако дальше разговоров дело не пошло, говорит председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Большинство населения Украины негативно относится к нацизму и коммунизму и осуждает эти режимы и любые действия, марши, акции по их героизации. Ведь десятки миллионов людей убиты этими режимами. Это неприемлемо, что в центре европейского города прославляются войска СС", - подчеркивает Дробович.

"Найти золотую середину"

Подобные скандальные марши показывают, что украинскому обществу нужно, по словам Дробовича, больше информации об этом периоде истории и роли украинцев во Второй мировой войне. Поэтому возглавляемый им институт в ближайшее время подготовит несколько проектов на эту тему.

Кроме того, Антон Дробович считает, что нужно усовершенствовать процедуру информирования властей о мирных собраниях, чтобы заявка, которую подает организатор акции, содержала более четкую информацию о ее цели. Это, по его мнению, не должно повлиять на гарантированные конституцией демократические права и свободы. "Здесь надо найти золотую середину, чтобы исключить подобные манипулятивные акции по героизацию преступных режимов, которые незаслуженно бьют по репутации Украины", - заключил Дробович.

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