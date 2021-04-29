Кто и что стоит за маршем в честь дивизии СС "Галичина"? И при чем тут Россия?

Несколько сотен человек в среду, 28 апреля, прошли колонной по центру Киева. Они держали в руках флаги Украины и добровольческих батальонов, а также цветы и штандарты с символикой дивизии СС "Галичина" - золотой лев на голубом фоне. Марш был заявлен как "шествие в вышиванках ко дню создания первой добровольческой украинской дивизии".

Дивизия СС "Галичина" в 1943-1945 годах входила в состав войск "Ваффен-СС" нацистской Германии и была укомплектована добровольцами, преимущественно украинцами с дистрикта Галичина.

В шествии, посвященном 78-летию создания дивизии, приняли участие, в частности, члены националистических организаций "Общество будущего", "Правый Сектор", представители ВО "Свобода".

Марш не получил медийной огласки в Украине, однако его активно освещали российские СМИ.

Запретить марш мог только суд

Организатором мероприятия в заявке на его проведение выступило "физическое лицо", сообщили DW в Киевской городской госадминистрации (КГГА). "Организатор прислал сообщение о проведении акции буквально за несколько часов до ее начала. По закону, местными органами власти проведения акций не согласуется, им лишь сообщается, что она будет. По статье 39 Конституции запретить проведение акции может только суд", - пояснили в департаменте общественных коммуникаций КГГА.

Присяга бойцов дивизии СС "Галичина"

В Офисе президента Украины заявили, что осуждают любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. "В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию", - сообщили администрации Владимира Зеленского.

В Раде заявили о нарушении закона

На следующий день проведения марша осудили и в Верховной раде. Народный депутат провластной фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев с парламентской трибуны заявил, что у украинской власти неизменная позиция в осуждении нацизма. "Они вроде отмечают борцов за независимость Украины. Нет, они порочат идею самой независимости, за которую отдали жизни тысячи и тысячи украинцев, ставя ее в один ряд, рядом со словами СС", - отметил Гетманцев, после чего народные депутаты почтили минутой молчания память жертв нацизма.

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что считает недопустимым проведение манифестаций, популяризирующих войска СС, а сам марш - нарушением закона. "Такая же реакция у меня была бы и на марш в честь войск НКВД", - сказал Разумков.

Не поддержал проведение такого марша и экс-глава Института национальной памяти, а ныне народный депутат фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. "Такие исторические вопросы не оцениваются" хорошо "или" плохо ", - сказал он, добавив, что украинцы, воевавшие в рядах дивизии СС "Галичина", являются такими же жертвами Второй мировой войны, как и украинцы в рядах Красной армии." К сожалению, украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы ", - отметил Вятрович.

А нынешний председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша заявил, что прославление войск СС недопустимо для европейской страны и подобные марши явно не поддерживает большинство украинцев. "Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений", - написал Дробович на своей странице в Facebook.

Украина не поддерживает глорификацию "Ваффен-СС"

Проведение этого марша возмутило МИД Израиля. Его представитель Лиор Хаят в Twitter сообщил, что Израиль обеспокоен такими событиями в самом центре Киева.

В ответ во внешнеполитическом ведомстве Украины заявили, что МИД страны решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. "Пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине. Через неделю Украина будет чествовать память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Мы должны заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и общества", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Марш - часть информационной войны против Украины

Марш националистов не был многочисленным

Этот марш, однако, чрезвычайно широко освещался в российских СМИ. И этому есть объяснение, говорит руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины Любовь Цибульская. По ее словам, пропаганда Кремля использует подобные "чувствительные темы" для информационного искажения ситуации в Украине. Цибульская указывает, что подобные акции с ангажированием праворадикальных движений или националистических организаций российские спецслужбы в Украине проводят с 2014 года.

"Это мероприятие слишком контроверзное, у него есть признаки информационной спецоперации. Кремль - мастер таких провокаций. Как настоящие патриотические силы, зная, что Россия распространяет этот нарратив о фашизме в Украине, могли организовать такую ​​акцию в центре Киева?", - задается вопросом Любовь Цибульская.

С ней согласен и главный редактор англоязычного издания Euromaidan Press, исследовательница российских информационных кампаний Аля Шандра. По ее мнению, марш в честь дивизии СС "Галичина" был "разыгран по российскому шаблонному сценарию" исключительно для международной аудитории. "Если инициаторы хотели действительно продвигать идею СС "Галичина", то они не скрывали бы название и цели своего марша за вышиванками. Они бы хотели, чтобы о них говорили все украинские СМИ. А на самом деле сценарий состоял в том, чтобы тайно протащить эту акцию, которую будут освещать российские или аффилированные с ними СМИ, и раскручивать ее за рубежом", - прокомментировала Аля Шандра.

Она подчеркивает, что цель России – исказить представление об Украине. "Это рассчитано на иностранного зрителя: вроде бы в нашей стране разгул ультранационализма и ярые националисты прямо в центре Киева прославляют нацизм. Это информационная война", - подытожила Шандра.

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