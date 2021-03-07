МИД Израиля обеспокоен парадом в честь дивизии "Галичина"

МИД Израиля обеспокоен парадом в честь создания подразделения "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина", проведенным в центре Киева. "Подразделения "Ваффен-СС" были причастны к некоторым из самых страшных преступлений во время Холокоста", - написал в Twitter пресс-секретарь израильского министерства Лиор Хайат в четверг, 29 апреля.

По его словам, сохранить память о Холокосте и бороться с антисемитизмом - "не только внутренние дела каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, где бы они ни находились". МИД Израиля осуждает "продолжающуюся героизацию нацистских коллаборационистов" и ожидает осуждения правительством Украины подобных явлений и их недопущения в будущем.

Марш в Киеве

Ранее, 28 апреля, около 500 человек прошли маршем в столице Украины в честь 78-летия со дня создания дивизии "Галичина". Во время Второй мировой войны это подразделение насчитывало более 15 тысяч бойцов. В самом начале его основу составили уроженцы региона Галиция и представители Организации украинских националистов (ОУН) фракции Андрея Мельника.

Бойцы "Галичины" принимали участие в военных преступлениях нацистов, однако среди украинских националистов роль этого подразделения во время войны оспаривается. Некоторые из служивших в дивизии примкнули позже к Украинской повстанческой армии (УПА), которая была боевым крылом ОУН фракции Степана Бандеры.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) признал эмблемы дивизии символами ненависти.

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