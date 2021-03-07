 МИД Израиля обеспокоен парадом в честь дивизии ″Галичина″ | Новости из Германии об Украине | DW | 30.04.2021

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Украина

МИД Израиля обеспокоен парадом в честь дивизии "Галичина"

Представитель израильской дипломатии напомнил, что подразделения "Ваффен-СС" были причастны к Холокосту. МИД Израиля ждет осуждения подобных акций от правительства Украины.

Марш украинских националистов в честь создания дивизии Галичина в Киеве

Марш в честь создания "Галичины" в Киеве

МИД Израиля обеспокоен парадом в честь создания подразделения "Ваффен-СС" - дивизии "Галичина", проведенным в центре Киева. "Подразделения "Ваффен-СС" были причастны к некоторым из самых страшных преступлений во время Холокоста", - написал в Twitter пресс-секретарь израильского министерства Лиор Хайат в четверг, 29 апреля.

По его словам, сохранить память о Холокосте и бороться с антисемитизмом - "не только внутренние дела каждой страны, но и часть коллективной ответственности человеческих обществ, где бы они ни находились". МИД Израиля осуждает "продолжающуюся героизацию нацистских коллаборационистов" и ожидает осуждения правительством Украины подобных явлений и их недопущения в будущем.

Марш в Киеве

Ранее, 28 апреля, около 500 человек прошли маршем в столице Украины в честь 78-летия со дня создания дивизии "Галичина". Во время Второй мировой войны это подразделение насчитывало более 15 тысяч бойцов. В самом начале его основу составили уроженцы региона Галиция и представители Организации украинских националистов (ОУН) фракции Андрея Мельника.

Бойцы "Галичины" принимали участие в военных преступлениях нацистов, однако среди украинских националистов роль этого подразделения во время войны оспаривается. Некоторые из служивших в дивизии примкнули позже к Украинской повстанческой армии (УПА), которая была боевым крылом ОУН фракции Степана Бандеры.

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) признал эмблемы дивизии символами ненависти.

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

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    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


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