 Эмблемы ряда украинских организаций признали символом ненависти | Новости из Германии об Украине | DW | 18.03.2021

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Украина

Эмблемы ряда украинских организаций признали символом ненависти

Украинский Хельсинкский союз по правам человека внес в свою базу символов ненависти эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины".

Логотип Украинского Хельсинского союза по правам человека

Логотип Украинского Хельсинского союза по правам человека

Украинский Хельсинкский союз по правам человека (УХСПЧ) признал эмблемы дивизии СС "Галичина", фанатского движения футбольного клуба "Динамо" и общественной организации "Национальные дружины" символами ненависти. Об этом сообщает в среду, 17 марта, агентство "Українські Новини".

Правозащитники отмечают, что группы и движения, поддерживающие нетерпимость и дискриминацию, используют так называемые символы ненависти для выражения своих взглядов. Часто эти символы можно обнаружить на месте преступлений, совершаемых такими группами.

УХСПЧ создал базу символов ненависти, чтобы эффективнее распознавать группы, пропагандирующие нетерпимость и дискриминацию. Кроме прочего, в ней находятся эмблемы военизированной организации "Закарпатская сечь", отдельного отряда специального назначения "Азов", находящегося в составе Национальной гвардии Украины, а также символы с цифровыми комбинациями 14 и 88 (кодовые лозунги неонацистов, часто использующиеся у них также в качестве приветствия).

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    Автор: Григорий Аросев, Александр Савицкий, Киев


Смотреть видео 20:46

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