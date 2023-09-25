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Скандал с ветераном СС в Канаде: Варшава требует извинений

Александра Иванова
26 сентября 2023 г.

"Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится с обелением подобных злодеев", - заявил Витольд Дзельский, комментируя чествование ветерана дивизии СС "Галиция" Хунко в присутствии Владимира Зеленского.

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Ярослав Хунко, сражавшийся в годы Второй мировой войны в дивизии СС "Галиция", в парламенте Канады, 22 сентября 2023 года
Ярослав Хунко, сражавшийся в годы Второй мировой войны в дивизии СС "Галиция"Фото: Patrick Doyle/The Canadian Press/AP Photo/picture alliance/dpa

Скандал, разгоревшийся после чествования 22 сентября в парламенте Канады ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Хунки в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, продолжает набирать обороты. В понедельник, 25 сентября, посол Польши в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что ожидает в связи с этим инцидентом официальных извинений.

Напомнив в соцсети X, что дивизия СС "Галиция" (также известна под названием "Галичина") несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев, Дзельский подчеркнул: "Хотя Польша и лучший союзник Украины, она никогда не согласится с обелением подобных злодеев. Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений". Свой пост польский дипломат сопроводил фотографией, на которой президент Украины Владимир Зеленский, его супруга Елена Зеленская и канадский премьер Джастин Трюдо одобрительно аплодируют Хунке в Палате общин (нижней палате) парламента Канады.

Чествование Ярослава Хунки в парламенте Канады

22 сентября Владимир Зеленский выступил в Палате общин канадского парламента с речью. Взявший после этого слово спикер Палаты Энтони Рота обратился к находящемуся в зале 98-летнем Ярославу Хунке, назвав его "украинским героем, канадским героем" и поблагодарив за "его службу". В ответ присутствующие устроили Хунке овацию стоя.

Во время Второй мировой войны Ярослав Хунка (украинское написание имени: Ярослав Гунько) служил в рядах дивизии СС "Галиция" - украинского добровольческого военного формирования, сформированного под нацистским командованием. По данным польских историков, 28 февраля 1944 года 4-й полицейский полк "Галиции" вместе с украинской вспомогательной полицией уничтожил население польского села Гута Пеняцка. Жертвами стали свыше 500 мирных жителей. Решением Нюрнбергского трибунала, все лица, состоявшие в СС, являются военными преступниками.

Извинения спикера Палаты общин парламента Канады

25 сентября Энтони Рота извинился за инцидент с приглашением Хунки. "Впоследствии мне стала известна дополнительная информация, которая заставляет меня сожалеть о своем решении поступить подобным образом", - говорится в его заявлении.

При этом Рота подчеркнул, что ни украинская делегация, ни его коллеги-парламентарии не знали заранее о его намерении пригласить Хунку и содержании его обращения к нему.

Со своей стороны Джастин Трюдо назвал случившееся "глубоко постыдным" для канадского парламента и всех канадцев, однако не стал призывать Рота сложить полномочия.

Тем временем две канадские еврейские организации - Друзья Центра Симона Визенталя (FSWC) и Центр по делам евреев и Израиля (CIJA) заявили, что "глубоко обеспокоены" чествованием в парламенте Канады ветерана дивизии СС, участвовавшей в геноциде евреев.

Высказалась и бывшая премьер-министр Польши Беата Шидло. "Ветеран дивизии СС "Галиция" в канадском парламенте - часть более широкой проблемы. Канадские политики - хотя это и не лучшим образом отражается на них - возможно, не знали, кому они аплодируют. Но неужели украинский президент не догадывался, что 98-летний "украинский герой" делал во время Второй мировой войны?" - задалась она вопросом в соцсети X.

"В последние месяцы украинцы мужественно сражались против России, и, похоже, у них появились новые герои. Я надеюсь, что украинская идентичность не будет строиться на фундаменте красно-черных традиций", - добавила политик.

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