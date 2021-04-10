Президент станет ханом? Зачем в Бишкеке опять меняют конституцию

11 апреля 2021 года, в один день с местными выборами, в Кыргызстане пройдет референдум по принятию проекта новой конституции. Предлагаемые поправки в Основной закон страны прежде всего направлены на усиление полномочий президента. В настоящий момент Кыргызстан является парламентско-президентской республикой. После конституционного референдума в стране должны будут состояться досрочные парламентские выборы.
Зачем президенту Жапарову нужны поправки в конституцию
Инициатором изменения Конституции КР выступал победивший на досрочных президентских выборах 10 января 2021 года Садыр Жапаров. На референдуме по определению формы государственного правления, прошедшем в один день с выборами президента, за переход к президентской форме проголосовало свыше 81 процента граждан страны.
Разработкой поправок в конституцию занималось специально созванное для этого конституционное совещание из 89 человек. Критики отмечают, что большая часть членов конституционного совещания и авторов поправок - сторонники Жапарова, разделяющие его взгляды. Рассматривали же проект конституции депутаты парламента, который после смены руководства Кыргызстана с октября прошлого года фактически лишен власти.
Президент станет ханом, а Курултай заменит парламент - это правда?
Тексты действующей конституции и вынесенного на референдум проекта Основного закона серьезно различаются. Как отмечают международные эксперты, новая конституция не только фактически меняет политическое устройство государства, но и базовые конституционные принципы. Ее статьи поддерживают неотрадиционалистскую концепцию. Например, в то время, как количество мест в однопалатном парламенте будет сокращено со 120 до 90, в качестве высшего совещательного и координационного органа будет выступать Курултай - народное собрание, созываемое согласно киргизским традициям. Кто будет в него входить, пока непонятно. Но решение о созыве Курултая принимает президент.
Садыр Жапаров во время избирательной кампании 2020 года
Согласно предлагаемым поправкам, во главе государства стоит президент, который может занимать этот пост два срока подряд, каждый из них по 5 лет, а не один раз и 6 лет, как было раньше. В отличие от нынешнего варианта конституции от 2010 года (провозглашающей парламентскую форму правления. - Ред.), в проекте новой указано, что глава правительства подчиняется президенту. Президент же его и назначает. Парламент может отправить президента в отставку, только если тот грубо нарушит закон или окажется неспособен выполнять свои обязанности по состоянию здоровья.
Кроме того, в проекте конституции отсутствует приоритет верховенства права. Вместо этого в преамбуле идет речь об ориентации на традиции и опыт предков и особо делается акцент на общечеловеческих моральных ценностях. Преимущество отдается при этом, обращают внимание эксперты, патриархальным институтам: семье, религии, обычаям.
По сообщению киргизских СМИ, многие местные юристы и гражданские активисты раскритиковали проект конституции, назвав его "Ханституцией", а Садыра Жапарова обвинили в попытке узурпировать власть, сравнивая его с "ханом". Критике они подвергли и одну из поправок, в которой идет речь о роли Курултая.
За что критикуют проект новой конституции?
Всего в действующий Основной закон страны вносится 81 поправка. Но общественного обсуждения их не было, хотя проект и был опубликован на официальном сайте парламента. Этот документ, подготовленный конституционным совещанием, раскритиковали как отечественные эксперты и юристы, так и международные правовые институты, включая Венецианскую комиссию и БДИПЧ ОБСЕ.
Бишкек, здание Белого дома
Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch даже заявили, что выносимые на референдум поправки в конституцию подрывают нормы о правах человека и нарушают баланс сдержек и противовесов, необходимый для предотвращения злоупотребления властью. Кроме того, в проекте новой конституции существенно ограничиваются права граждан на свободу мирных собраний, а также на свободу выражения мнения.
Граждане, которые не были согласны с новым проектом конституции, провели в Бишкеке марши протеста. Но, несмотря на всю критику, дорабатывать документ с учетом замечаний никто не стал.
Как часто менялась Конституция Кыргызстана?
Как отмечают местные СМИ, это одиннадцатый по счету конституционный референдум в республике. Первая Конституция независимого Кыргызстана была принята в 1993 году. Она определяла полномочия президента, парламента и правительства. За 30 лет поправки в нее путем референдума вносились 10 раз. Во время правления Аскара Акаева Основной закон пять раз пересматривался в сторону усиления полномочий президента. Поправки вносились и в иные разделы в 1994, 1996, 1998, 2001 и 2003 годах.
Протесты в Бишкеке в октябре 2020 года
После внесения изменений в Основной закон страны в 2003 году оппозиция обвинила президента Аскара Акаева в узурпации власти и неконституционности его третьего президентского срока. Тогда же была введена мажоритарная система избрания Жогорку Кенеша и ликвидирован двухпалатный парламент. В феврале 2005 года состоялись парламентские выборы. Победа на них партии, членами которой были дети Акаева, и тот факт, что в парламент не прошла оппозиция, вызвали масштабные акции протеста по всей республике. В марте в стране произошла смена власти, и Аскар Акаев бежал из страны.
При пришедшем ему на смену Курманбеке Бакиеве в октябре 2007 года на очередном всенародном референдуме была принята новая редакция конституции. Тогда, согласно внесенным изменениям, была введена пропорциональная система избрания депутатов парламента. Их число сокращалось до 90. За парламентом закреплялись контрольные функции, но в рамках не особо широких полномочий. За президентом оставалось право отправлять в отставку Кабмин и его главу на основании поданного заявления. Кроме того, президент сам мог инициировать законопроекты и обладал правом вето. Глава государства представлял кандидатуры судей Конституционного суда для утверждения их парламентом и определял внешнюю политику.
Бакиевская конституция просуществовала почти три года. В 2010 году, после того, как 7 апреля к власти пришла оппозиция, временное правительство провело референдум по принятию новой редакции Основного закона. Тогда была принята конституция, изменившая форму правления с президентской на парламентскую.
Смотрите также:
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Общее прошлое, похожее настоящее
Страны Центральной Азии роднит не только общее советское прошлое. Экономическая ситуация везде оставляет желать лучшего, уровень коррупции и рейтинг свободы слова во всех странах примерно одинаковый, и даже прирост населения похож. Хотя, конечно, есть и различия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Сельское хозяйство отступает
В Узбекистане с момента распада СССР кардинально изменилась структура экономики: раньше доля сельского хозяйства превышала треть, а сейчас не составляет и одной пятой. За последние пять лет в стране существенно выросла безработица. Минимальная зарплата - 36 евро, пенсия - 71 евро. Раньше именно Узбекистан "поставлял" большинство гастарбайтеров в РФ.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Политические эмигранты
Во времена правления Ислама Каримова, жестко подавлявшего любые формы инакомыслия, на долю Узбекистана приходилось больше всего политических беженцев из региона - в первую очередь в страны Запада. Многие жители республики вынуждены были бежать, спасаясь от репрессий после подавления узбекскими властями восстания в Андижане.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Узбекистан: Смена президента
С 1991 года в Узбекистане было всего два руководителя. Ислам Каримов правил с 1991 года вплоть до своей смерти в 2016 году (ему было 78 лет). После него президентом стал Шавкат Мирзиёев. Сейчас ему 59 лет - и сложно угадать, как надолго он "задержится" во власти. Формально в парламенте представлены 4 партии плюс движение экологов, однако независимые СМИ называют выборы "политическим шоу".
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Гастарбайтеры покидают РФ
Официально безработица в Таджикистане очень низкая - около 2,5%. Однако эксперты убеждены, что эта цифра занижена минимум вчетверо. По данным fergananews.com, средняя пенсия в Таджикистане в 2015 году была гораздо ниже, чем в других странах - около 30 евро в месяц. Количество трудовых мигрантов из этой страны в России уменьшается: сейчас в РФ живет менее 700 тысяч таджиков.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Исламский фактор
Многих иностранных боевиков ИГ вербуют в Таджикистане, а потом, через другие страны, переправляют их на боевые территории. Западные эксперты считают, что с точки зрения исламизма Таджикистан - самая уязвимая страна в регионе. Таджикские власти используют этот фактор для подавления всякого инакомыслия.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: 201-я военная база
На таджикской территории находится 201-я военная база РФ. В 90-е годы российские военные участвовали в миротворческой миссии, остановившей гражданскую войну в Таджикистане. Сейчас база существует для того, чтобы служить своеобразным "щитом" для опасностей, исходящих из соседнего Афганистана. На базе в качестве вольнонаемных служащих работает много таджиков, получая высокие зарплаты.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Таджикистан: Преследования оппозиции
Глава Таджикистана - Эмомали Рахмон. И хотя он во власти уже 22 года, он не первый и не единственный президент страны - до него Таджикистаном руководили Кахар Махкамов и Рахмон Набиев (каждый - меньше года). В нынешнем составе таджикского парламента представлены 4 партии, однако реальной оппозиции в стране нет. HRW заявили, что власти Таджикистана арестовывают и пытают оппозиционеров.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Без свободы, но с ресурами
В Туркмении сравнительно высокая средняя зарплата - около 290 евро в месяц (данные asgabad.net). И хотя более половины населения занята в сельском хозяйстве, туркменская экономика до сих пор крайне зависима от экспорта энергоресурсов. Население до сих пор не платит за газ, воду и свет. Зато в рейтинге свободы прессы Туркмения находится на "почетном" третьем месте... с конца - 178-м.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Туркмения: Жизнь после Туркменбаши
О двух местных президентах слагают песни и легенды. Сапармурат Ниязов, знаменитый "Туркменбаши" - отец всех туркмен - правил (на разных должностях) с 1985 года. В 2006 он скончался, а эстафету перенял Гурбангулы Бердымухамедов. Ему всего 59 лет, а президентские выборы он уже выигрывал трижды. Говорить о какой-либо оппозиции в Туркмении, одной из самых диктаторских стран региона, нельзя.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Зависимость от нефти
Экономика Казахстана - крупнейшая в регионе и вторая на постсоветском пространстве. Однако ее благополучие вплотную зависит от цен на природные ресурсы, включая нефть. За последние годы курс тенге неоднократно опускался. Средняя зарплата в стране - около 410 евро (по данным forbes.kz).
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Астана - визитная карточка
Казахстан стремится быть как можно более близким к европейской культуре. Столица Астана - визитная карточка страны. Здесь находятся основные административные учреждения страны и офисы крупных компаний.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Казахстан: Под руководством долгожителя
Казахстаном правит главный постсоветский долгожитель - Нурсултан Назарбаев (официальный титул - "Елбасы", лидер нации). У власти он находится с 1989 года. Очередные выборы, в 2015 году, он выиграл, набрав почти 98% голосов. Оппозиция в Казахстане существует, однако она находится под жестким прессингом властей.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Иссык-Куль и свобода слова
Не так давно внешний долг Киргизии резко вырос, что осложняет экономическое положение страны. Зато именно здесь находится знаменитый Иссык-Куль - и туризм приносит казне немало денег. Да и со свободой прессы тут неплохо: в рейтинге "Репортеров без границ" Киргизия на 89-м месте - выше всех соседей, РФ, Беларуси и Украины!
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Базы в Манасе и Канте
Киргизия зарабатывала на том, что предоставляла право размещать на своей территории иностранные военные базы. Так в аэропорту "Манас" вблизи Бишкека до 2014 года находилась военная база США - в числе прочего, здесь дозаправлялись американские самолеты, летевшие в Афганистан. А в Канте до сих пор размещена российская военная база.
-
Центральная Азия: все одинаково, все по-разному
Киргизия: Уже четыре президента
В сравнении с другими странами региона, в Киргизии царит относительная демократия - там с 1990 года правит уже четвертый президент (включая одного временного), причем первых двух - Аскара Акаева и Курманбека Бакиева - свергали в результате революций. Многим памятны трагические события 2010 года, когда на юге страны погибли более 200 человек. Очередные выборы президента пройдут в ноябре 2017 года.
Автор: Григорий Аросев