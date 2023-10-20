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Президент США обсудил с лидерами ЕС ситуацию вокруг Израиля

Олег Соколенко
21 октября 2023 г.

Джо Байден принял в Белом доме главу Еврокомиссии фон дер Ляйен и председателя Евросовета Мишеля. Стороны обсудили нападение боевиков ХАМАС на Израиль, а также отношения с Китаем, климат и торговлю.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель и президент США Джо Байден в Вашингтоне
Лидеры ЕС и США в ВашингтонеФото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Президент США Джо Байден в пятницу, 20 октября, принял в Белом доме председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Главными темами встречи стали конфликт между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС, признанным террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также продолжающаяся война России против Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили отношения с Китаем, борьбу с глобальным изменением климата и некоторые торговые вопросы - в частности, тарифы Соединенных Штатов на сталь и алюминий из Евросоюза.

В совместном заявлении, выпущенном по итогам саммита, стороны еще раз выразили поддержку Израилю и отметили его право на самооборону. При этом лидеры США и Евросоюза призвали Израиль соблюдать международное гуманитарное право.

"Мы будем тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы подчеркнуть важность защиты гражданского населения (...) Мы обеспокоены нарастанием гуманитарного кризиса в секторе Газа. Крайне важно предотвратить региональную эскалацию. Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников и подчеркиваем наше общее мнение о том, что создание двух государств (израильского и палестинского - Ред.) остается реальным путем к прочному миру", - говорится в документе. США и ЕС также подтвердили, что будут поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ "столько, сколько потребуется". 

Предыдущий двусторонний саммит США-ЕС состоялся 15 июня 2021 года.

Фон дер Ляйен сравнила РФ с ХАМАС

Выступая 20 октября в Институте Хадсона в Вашингтоне, фон дер Ляйен отметила, что война в Украине и кризис на Ближнем Востоке должны дать толчок еще большей консолидации Европы и США. По словам главы ЕК, Брюссель и Вашингтон должны приложить все усилия, чтобы не дать противостоянию Израиля и ХАМАС распространиться на другие страны - в частности, путем потенциального вмешательства в конфликт ливанского радикального движения "Хезболлах". Для этого США и ЕС должны вместе дать сторонам конфликта "четкий сигнал", сказала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также заявила, что Россия "похожа на ХАМАС", так как хочет стереть Украину с карты мира - так же, как и палестинская террористическая группировка мечтает уничтожить Израиль - и использует для этого "варварские" атаки на мирное население. Ранее параллели между президентом РФ Владимиром Путиным и ХАМАС провел президент США. Москва ответила, что "не приемлет такой тон".

Байден просит у Конгресса 75 млрд долларов для Украины и Израиля

В этот же день стало известно, что президент Соединенных Штатов направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине сроком на год в размере 61,4 млрд долларов, а также 14,3 млрд долларов на усиление обороны Израиля. Помимо этого, глава Белого дома запросил у парламента 10 млрд долларов на помощь палестинскому населению, 13,6 млрд на охрану границы США и Мексики и 7,4 млрд на другие приоритеты в сфере национальной безопасности.

Пока неясно, будут ли утверждены запрошенные Байденом дополнительные средства и когда это может произойти, отмечают наблюдатели. Если в контролируемом демократами Сенате просьбу президента-однопартийца скорее всего поддержат, то в нижней палате парламента заметная часть республиканского большинства выступает против безусловного продолжения помощи Украине. К тому же законодательная работа в значительной степени парализована из-за отсутствия лидера в Палате представителей Конгресса США.

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