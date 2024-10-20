Вучич впервые за 2,5 года поговорил с Путиным по телефону

Вучич впервые за 2,5 года поговорил с Путиным по телефону20 октября 2024 г.
Президент Сербии Александар Вучич впервые за почти два с половиной года пообщался с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном формате. О разговоре Вучич сообщил в воскресенье, 20 октября, в Instagram.
"У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - говорит Вучич на видео.
Поводом стало 80-летие освобождения Белграда от нацистов с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красной армией.
Вучич поблагодарил Путина за то, что тот через главу "Газпрома" Алексея Миллера зимой обеспечит Сербию "достаточным количеством газа". "По очень выгодным ценам", - добавил сербский президент.
Контракт на поставки российского газа в Сербию истекает в марте 2025 года.
Президенты Сербии и России обсудили войну в Украине
По данным пресс-службы президента РФ, "с обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений", "подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях".
"Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении Кремля.
В нем отмечается, что обсуждалась также война в Украине. "Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - указано в пресс-релизе.
Путин встречался с вице-премьером Сербии в сентябре
Ранее на этой неделе стало известно, что в Сербии не продлили вид на жительство Антону Бобрышеву, россиянину с антивоенной позицией.
Путин встречался с вице-премьером Сербии Александром Вулиным 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Российский лидер тогда заявил о желании развивать сотрудничество России и Сербии в сфере промышленности и транспорта и рассказал, что Москва направила Вучичу приглашение на встречу лидеров БРИКС в Казани.
Со своей стороны Вулин отметил, что Сербия - "стратегический партнер России" и она, "несмотря на давление Запада", "никогда не станет членом НАТО" и никогда не введет санкций против РФ.
Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС. Накануне встречи Вулина и Путина, 3 сентября, руководство Евросоюза напомнило, что поддержание связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине несовместимо с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.