Вучич впервые за 2,5 года поговорил с Путиным по телефону

Александар Вучич охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как "хороший, открытый, долгий и содержательный разговор" и заявил, что РФ зимой обеспечит Сербию "достаточным количеством газа".

Президент Сербии Александар Вучич впервые за почти два с половиной года пообщался с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном формате. О разговоре Вучич сообщил в воскресенье, 20 октября, в Instagram.

"У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор", - говорит Вучич на видео.

Поводом стало 80-летие освобождения Белграда от нацистов с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красной армией.

Вучич поблагодарил Путина за то, что тот через главу "Газпрома" Алексея Миллера зимой обеспечит Сербию "достаточным количеством газа". "По очень выгодным ценам", - добавил сербский президент.

Контракт на поставки российского газа в Сербию истекает в марте 2025 года.

Президенты Сербии и России обсудили войну в Украине

По данным пресс-службы президента РФ, "с обеих сторон выражено удовлетворение уровнем двусторонних отношений", "подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях".

"Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении Кремля.

В нем отмечается, что обсуждалась также война в Украине. "Лидеры условились и далее поддерживать личные контакты", - указано в пресс-релизе.

Путин встречался с вице-премьером Сербии в сентябре

Ранее на этой неделе стало известно, что в Сербии не продлили вид на жительство Антону Бобрышеву, россиянину с антивоенной позицией.

Путин встречался с вице-премьером Сербии Александром Вулиным 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Российский лидер тогда заявил о желании развивать сотрудничество России и Сербии в сфере промышленности и транспорта и рассказал, что Москва направила Вучичу приглашение на встречу лидеров БРИКС в Казани.

Со своей стороны Вулин отметил, что Сербия - "стратегический партнер России" и она, "несмотря на давление Запада", "никогда не станет членом НАТО" и никогда не введет санкций против РФ.

Сербия является страной - кандидатом на вступление в ЕС. Накануне встречи Вулина и Путина, 3 сентября, руководство Евросоюза напомнило, что поддержание связей с Москвой на фоне продолжающейся войны в Украине несовместимо с ценностями ЕС и процессом вступления в Евросоюз.