В Сербии не продлили ВНЖ россиянину с антивоенной позицией

По данным телеканала N1, гражданину России Антону Бобрышеву предписано покинуть Сербию, его вид на жительство не продлен. Адвокат подал апелляцию.

Сербское министерство внутренних дел предписало гражданину России Антону Бобрышеву покинуть Сербию и не продлило его вид на жительство. Как сообщил в среду, 16 октября, телеканал N1, россиянин ранее организовал митинг в поддержку Алексея Навального и не поддерживал войну РФ в Украине.

По данным канала, Бобрышев, проживший в стране восемь лет, не прошел "проверку безопасности". Гражданин РФ обратился за продлением разрешения на временное проживание в Сербии на основании владения недвижимостью в Панчево, в 14 километрах от Белграда.

МВД сначала вынесло решение об отказе, а через три дня дало россиянину 30 дней на выезд из страны.

Бобрышев все это время работал удаленно из Сербии IT-специалистом в московской компании. По его словам, в Россию он не ездил шесть лет.

Бобрышев: Решение о высылке - политическое

Россиянин считает, что решение о его высылке - политическое, "как и по другим делам против россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина и агрессию против Украины".

Представитель "Российского демократического общества" Петр Никитин отметил, что Бобрышев активно участвовал во многих антивоенных собраниях, проводившихся организацией. Однако, по мнению Никитина, на ситуацию с Бобрышевым повлияло не это. По словам собеседника издания, поводом мог стать митинг в поддержку Алексея Навального, который 4 июня 2023 года Бобрышев организовал в Панчево.

"Лично я считаю, что речь идет о реализации секретного соглашения между BIA (Агентство безопасности и информирования, сербская разведка. - Ред.) и ФСБ, которое несколько лет назад подписал (экс-глава агентства) Александар Вулин, о подавлении цветных революций. Дело в том, что Навального считали злейшим врагом путинского режима, его организацию признали экстремистской, и, вероятно, есть какие-то указания, которые BIA получало от российских коллег - следить и контролировать людей, которые поддерживают Навального", - предположил Никитин.

Адвокат обжаловал решение МВД

По его словам, в МВД не разрешили приводить в исполнение решение о выдворении, пока длится срок обжалования решения, по этой причине адвокат подал апелляционную жалобу.

В июле 2023 года власти Сербии более 24 часов не давали въехать в страну самому Никитину. Он был задержан сербской службой безопасности и провел в транзитной зоне аэропорта Белграда более суток.

По мнению независимых сербских и российских аналитиков, задержание, которое стало первым подобным случаем после иммиграции в Сербию тысяч россиян, настроенных против войны в Украине, послало плохой сигнал активисту и его единомышленникам.

После начала военного вторжения РФ в Украину он проводил митинги против действий российской армии. Бобрышев рассказал сербским СМИ, что, по его мнению, к его задержанию в белградском аэропорту причастна Москва. "Я понятия не имею, как я стал персоной нон грата. Единственное объяснение - это то, что это было сделано по приказу Путина, - сказал он. - Это иллюстрация того, насколько велико здесь влияние российского режима".