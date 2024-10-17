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В Сербии не продлили ВНЖ россиянину с антивоенной позицией

Екатерина Венкина
17 октября 2024 г.

По данным телеканала N1, гражданину России Антону Бобрышеву предписано покинуть Сербию, его вид на жительство не продлен. Адвокат подал апелляцию.

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Акция в поддержку Украины в Белграде
Акция в поддержку Украины в Белграде (24 февраля 2023 года)Фото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

Сербское министерство внутренних дел предписало гражданину России Антону Бобрышеву покинуть Сербию и не продлило его вид на жительство. Как сообщил в среду, 16 октября, телеканал N1, россиянин ранее организовал митинг в поддержку Алексея Навального и не поддерживал войну РФ в Украине.

По данным канала, Бобрышев, проживший в стране восемь лет, не прошел "проверку безопасности". Гражданин РФ обратился за продлением разрешения на временное проживание в Сербии на основании владения недвижимостью в Панчево, в 14 километрах от Белграда.

МВД сначала вынесло решение об отказе, а через три дня дало россиянину 30 дней на выезд из страны.

Бобрышев все это время работал удаленно из Сербии IT-специалистом в московской компании. По его словам, в Россию он не ездил шесть лет.

Бобрышев: Решение о высылке - политическое

Россиянин считает, что решение о его высылке - политическое, "как и по другим делам против россиян, не поддерживающих президента Владимира Путина и агрессию против Украины".

Представитель "Российского демократического общества" Петр Никитин отметил, что Бобрышев активно участвовал во многих антивоенных собраниях, проводившихся организацией. Однако, по мнению Никитина, на ситуацию с Бобрышевым повлияло не это. По словам собеседника издания, поводом мог стать митинг в поддержку Алексея Навального, который 4 июня 2023 года Бобрышев организовал в Панчево.

"Лично я считаю, что речь идет о реализации секретного соглашения между BIA (Агентство безопасности и информирования, сербская разведка. - Ред.) и ФСБ, которое несколько лет назад подписал (экс-глава агентства) Александар Вулин, о подавлении цветных революций. Дело в том, что Навального считали злейшим врагом путинского режима, его организацию признали экстремистской, и, вероятно, есть какие-то указания, которые BIA получало от российских коллег - следить и контролировать людей, которые поддерживают Навального", - предположил Никитин.

Адвокат обжаловал решение МВД

По его словам, в МВД не разрешили приводить в исполнение решение о выдворении, пока длится срок обжалования решения, по этой причине адвокат подал апелляционную жалобу.

В июле 2023 года власти Сербии более 24 часов не давали въехать в страну самому Никитину. Он был задержан сербской службой безопасности и провел в транзитной зоне аэропорта Белграда более суток.

По мнению независимых сербских и российских аналитиков, задержание, которое стало первым подобным случаем после иммиграции в Сербию тысяч россиян, настроенных против войны в Украине, послало плохой сигнал активисту и его единомышленникам.

После начала военного вторжения РФ в Украину он проводил митинги против действий российской армии. Бобрышев рассказал сербским СМИ, что, по его мнению, к его задержанию в белградском аэропорту причастна Москва. "Я понятия не имею, как я стал персоной нон грата. Единственное объяснение - это то, что это было сделано по приказу Путина, - сказал он. - Это иллюстрация того, насколько велико здесь влияние российского режима".

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