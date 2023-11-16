Ицхак Герцог: Израиль не оставит в Газе "вакуум" после войны

После завершения войны против ХАМАС в секторе Газа Израиль должен оставить там "могущественные силы", чтобы не допустить возвращения туда террористов, заявил Герцог.

Израиль не может оставить в секторе Газа "вакуум" после завершения там военной операции, начатой в связи с нападением на него террористической организации ХАМАС, и ему придется создать там "очень существенные силы", чтобы предотвратить возращение на эту территорию исламистских боевиков. Такое заявление сделал президент Израиля Ицхак Герцог в интервью газете Financial Times , опубликованном в четверг, 16 ноября.

Герцог уточнил, что на данный момент правительство Израиля обсуждает много идей относительно того, как сектор Газа будет управляться после войны. По словам главы израильского государства, в определенной степени в создании послевоенного порядка в секторе Газа будут участвовать США, а также "соседи Израиля по региону".

"Если мы уйдем, то кто же возьмет на себя управление? Нам нельзя оставлять вакуум. Нам нужно подумать, каким может быть этот механизм, сейчас высказывается множество идей. Но никому не хочется, чтобы это место, сектор Газа, снова стало базой терроризма", - подчеркнул Ицхак Герцог.

Беспокойство Запада по поводу будущего сектора Газа

Как отмечает Financial Times, "западные официальные лица также обеспокоены тем, что у Израиля нет четкого плана относительно того, что будет с сектором Газа после обещаний уничтожить организацию ХАМАС, которая глубоко укоренилась в палестинском обществе и имеет политическое и военное крыло".

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что переходный период может быть необходим, но и предупредила Израиль о недопустимости повторной оккупации сектора Газа, из которого он ушел в 2005 году, или уменьшения размеров территории с помощью новых барьеров безопасности или буферных зон, напоминает издание.

Со своей стороны премьер-министр Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что Израиль сохранит "общую ответственность за безопасность" Газы на неопределенный срок.

Операция ЦАХАЛ в больнице "Аль-Шифа"

Отмечается, что Ицхак Герцог общался с журналистами за несколько часов до начала Армией освобождения Израиля (ЦАХАЛ) операции в больнице "Аль-Шифа", которая, по данным израильских военных, используется террористами для размещения своей инфраструктуры.

Впоследствии ЦАХАЛ обнародовала кадры, демонстрирующие, как указывалось, склады с оружием боевиков в отделении магнитно-резонансной томографии больницы. Боевики ХАМАС назвали эти кадры постановочными.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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