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Президент ФРГ извинился в Италии за преступление СС

Олег Соколенко
29 сентября 2024 г.

Франк-Вальтер Штайнмайер прилетел в Италию для участия в церемонии памяти жертв резни в Мардзаботто, которую 80 лет назад устроили войска СС. Президент ФРГ извинился за это и другие военное преступления нацистов.

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Штайнмайер выступает на церемонии памяти жертв резни в Мардзаботто
Штайнмайер выступает на церемонии памяти жертв резни в МардзаботтоФото: Michele Nucci/LaPresse/ZUMA/picture alliance

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в воскресенье, 29 сентября прилетел в Италию для участия в церемонии памяти жертв резни в Мардзаботто 1944 года. 80 лет назад рядом с этой деревней, расположенной к югу от Болоньи, военнослужащие СС убили не менее 770 мирных жителей, в том числе более 200 детей. Это самое страшное военное преступление Германии в Италии во время Второй мировой войны.

"Как федеральный президент Германии я стою сегодня перед вами и не чувствую ничего, кроме печали и стыда, - сказал Штайнмайер на мемориальном мероприятии, в котором принял участие также президент Италии Серджо Маттарелла. - Я склоняю голову перед мертвыми. Я прошу у вас прощения сегодня от имени моей страны".

Штайнмайер посетовал, что о резне в Мардзаботто, как и о других военных преступлениях, совершенных немецкими оккупантами в Италии, "почти не знали" в Германии. "Именно поэтому я сегодня здесь", - сказал президент ФРГ.

Он подчеркнул, что не существует "окончательной черты" ответственности Германии за преступления национал-социалистов. У Европы может быть мирное будущее "только в том случае, если мы, немцы, никогда не будем забывать об этой ответственности перед историей", добавил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Память о немецких военных преступлениях в Италии

24 марта в Италии прошла памятная церемония, посвященная другому преступлению нацистов. В марте 1944 года нацисты расстреляли под Римом 335 итальянцев в отместку за убийство партизанами 33 полицейских из полка СС "Боцен". Министр культуры Клаудиа Рот (Claudia Roth), принявшая участие в мемориальном мероприятии, назвала это преступление "чудовищным". Она также подчеркнула, что Германия осознает свою историческую ответственность перед Италией и всей Европой, и что "итоговую черту подводить нельзя".

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Италия под руководством диктатора-фашиста Бенито Муссолини была союзницей гитлеровской Германии. После свержения Муссолини в июле 1943 года Италия была частично оккупирована Германией, при этом военнослужащие вермахта (армии "третьего рейха") и войск СС совершили на территории страны многочисленные военные преступления.

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