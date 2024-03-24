В Италии почтили память жертв нацистской расправы под Римом

В марте 1944 года нацисты расстреляли под Римом 335 итальянцев в отместку за убийство партизанами 33 полицейских из полка СС "Боцен". Министр культуры ФРГ Рот назвала те события "чудовищным преступлением".

В Италии в воскресенье, 24 марта, прошла торжественная церемония в память об итальянцах, расстрелянных германскими нацистами под Римом 80 лет назад. Со стороны ФРГ в мероприятии приняла участие министр культуры Клаудиа Рот (Claudia Roth).

24 марта 1944 года в Ардеатинских пещерах, расположенных на южной окраине Рима, были казнены в общей сложности 335 итальянцев. Это стало местью войск СС за покушение, совершенное ранее членами итальянского Сопротивления на улице Разелла, в результате которого погибли 33 полицейских из полка СС "Боцен".

Министр культуры ФРГ: "Итоговую черту подводить нельзя"

Произошедшее 80 лет назад под Римом Клаудиа Рот назвала "чудовищным преступлением". Она подчеркнула, что Германия осознает свою историческую ответственность перед Италией и всей Европой: "Итоговую черту подводить нельзя".

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала в письменном заявлении, что нацистская расправа над итальянцами под Римом в 1944 году является "одной из самых болезненных ран, нанесенных нашему (итальянскому. - Ред.) национальному сообществу".

Нацистская расправа над итальянцами в Ардеатинских пещерах

Как отмечает агентство dpa, трагические события 1944 года стали одним из самых страшных преступлений германских фашистских войск на территории Италии. В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Италия под руководством диктатора-фашиста Бенито Муссолини была союзницей гитлеровской Германии. После свержения Муссолини в июле 1943 года Италия была частично оккупирована Германией. При этом в стране активно действовало партизанское движение.

После окончания Второй мировой войны тела жертв массового расстрела под Римом были эксгумированы. В 1948 году оберштурмбаннфюрер СС Герберт Капплер (Herbert Kappler), организовавший массовое убийство, был приговорен в Италии к пожизненному заключению. В 1977 году, однако, ему удалось совершить побег из военного госпиталя в Риме. В 1978 году он скончался в Германии. В 1944 году, после нападения партизан на полк СС "Боцен" Капплер отдал приказ казнить за каждого убитого немца десять итальянцев.

Среди жертв расстрела были и 75 евреев, которых готовили к отправке в концентрационный лагерь. После расстрела 335 мужчин нацисты взорвали Ардеатинские пещеры.

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