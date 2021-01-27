Преступления нацизма. Места памяти жертв в Германии (фотогалерея)

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27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. О жертвах нацизма в Германии сейчас напоминают многочисленные мемориалы.
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил мемориальный комплекс Заксенхаузен и возложил венок в память о жертвах национал-социализма.
В Instagram появился профиль Евы Хейман. 13-летняя девочка танцует, играет, смеется. Скоро в ее жизни произойдут страшные события.
В Германии пытаются сохранить рассказы очевидцев самой страшной трагедии XX века для следующих поколений с помощью новых технологий.
Наследники замкоменданта лагеря смерти Собибор передали историкам уникальные снимки, где показаны будни работавших там нацистов. На них, вероятно, есть и охранник Иван Демьянюк.
Ровно 75 лет назад был освобожден один из крупнейших нацистских лагерей. Всю ли правду мы сегодня знаем о Бухенвальде? Интервью DW с немецким историком.
15 апреля 1945 года был освобожден Берген-Бельзен. В этом концлагере погибли 600 детей, в их числе Анна Франк. Но были и те, кто выжил. Работник мемориала рассказала DW об узниках-детях.
75 лет прошло со времени окончания Второй мировой войны, но оставшихся еще в живых бывших нацистов в Германии продолжают судить. Почему только сейчас?
Во времена нацизма этот немецкий юрист спас больше евреев, чем Оскар Шиндлер. В Израиле его почитают как героя. В Германии же имя Ханса Кальмейера мало кому о чем-то говорит.
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни...
18 октября 1941 года с 17-го пути берлинского вокзала Груневальд 1089 человек были отправлены на верную смерть. Свидетель этих событий Хорст Зельбигер делится воспоминаниями с DW.
Заключенные этого концлагеря в Лангенштайн-Цвиберге около Хальберштадта прорубали туннели для подземного завода. Три-четыре недели рабского труда - дольше здесь не выживали.
Свои мемуары бывший узник Освенцима Сэм Пивник написал незадолго до 90-летия. В беседе с DW он поведал о том, почему только сейчас решил рассказать о Холокосте.
Списки мемориалов, памятников и документационных центров по федеральным землям Германии