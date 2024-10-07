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ПолитикаУкраина

Премьер Словакии заявил о поддержке вступления Украины в ЕС

Анастасия Аринушкина
7 октября 2024 г.

Словакия "безоговорочно" поддерживает принятие Украины в Евросоюз, заявил Роберт Фицо на встрече с Денисом Шмыгалем в Ужгороде.

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Премьер-министры Украины и Словакии Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (фото из архива)
Денис Шмыгаль и Роберт Фицо (фото из архива)Фото: PETER LAZAR/EPA

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 7 октября, встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде на западе Украины. В рамках встречи они обсудили сотрудничество в сфере энергетической безопасности, инфраструктурные проекты, а также поддержку "мирного плана", представленного украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите в Швейцарии.

Роберт Фицо заявил, что Словакия "безоговорочно" поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. По словам премьер-министра, Братислава не будет ставить никаких препятствий в процессе интеграции. В то же время это не распространяется на потенциальное вступление Украины в НАТО, отметил Фицо. "Мы сдержанны, когда речь идет о членстве Украины в НАТО, но в случае с ЕС мы на сто процентов на вашей стороне", - подчеркнул он.

Накануне Фицо сказал в интервью телеканалу STVR, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. Политик выразил мнение, что война в Украине продолжается только потому, что ее "поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени". Также он сообщил, что планирует посетить Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Мирная конференция и транзит газа

Роберт Фицо пообещал, что Словакия будет участвовать во всех мирных конференциях, направленных на прекращение войны между Украиной и Россией. По словам Фицо, он выступает за любой план по обеспечению мира в Украине. "Если большой мирный саммит, который должен состояться в определенный момент, будет включать встречи на более низком уровне, я предлагаю словацкое гостеприимство", - сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил словацкого коллегу за готовность принять встречу "формулы мира" в Словакии. При этом он подтвердил, что Украина не будет продлевать контракт на транзит российского газа, срок действия которого истекает в конце года: "Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Но рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок".

Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Словакию за готовность предоставить инженерную технику и технику для разминирования. "Отдельно рассчитываем на начало совместного производства инженерной техники с локализацией в Украине. В частности, речь о разминирующих машинах Bozena", - отметил украинский премьер.

В свою очередь Фицо заявил, что приветствует разговор, который подтвердил бы заинтересованность Украины в том, чтобы транзитная система продолжала использоваться как для нефти, так и для газа. В то же время он пожелал Украине справедливого мира, в котором будут уважаться ее территориальная целостность и суверенитет.

 

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