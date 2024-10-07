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Фицо исключил свое согласие на членство Украины в НАТО

Анастасия Аринушкина
7 октября 2024 г.

По словам Фицо, война в Украине продолжается только потому, что ее "поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени".

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (фото из архива)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо (фото из архива)Фото: Radovan Stoklasa/REUTERS

Роберт Фицо заявил, что Словакия не даст согласия на членство Украины в НАТО, пока он занимает пост премьер-министра. "Я буду распоряжаться, чтобы депутаты, над которыми я имею политический контроль как председатель партии, никогда не согласились на членство Украины в НАТО", - сказал он в интервью телеканалу STVR в воскресенье, 6 октября.

Словацкий премьер-министр заявил, что не против вступления Украины в ЕС, однако ее присоединение к Североатлантическому альянсу "было бы хорошо лишь в качестве основы для третьей мировой войны". По словам Фицо, война в Украине продолжается только потому, что ее "поддерживает Запад", чтобы "поставить русских на колени".

В свою очередь, Роберт Фицо рассказал в интервью, что планирует посетить Москву в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны. "Пожалуйста, давайте не будем страдать этой русофобией. Давайте не будем сразу же, когда мы положительно отзываемся о Красной армии или бывшем Советском Союзе, автоматически говорить, что мы какие-то агенты Путина", - заявил словацкий премьер.

Фицо - за восстановление отношений с РФ

Ранее Фицо высказался за восстановление отношений с РФ после войны. Политик заявил, что если война в Украине закончится в период действия мандата нынешнего правительства Словакии, то есть до 2027 года, то он намерен сделать все для восстановления "экономических и нормальных" отношений Евросоюза с Россией.

По словам премьера Словакии, Братислава сильно заинтересована и в дружественных отношениях с Украиной. На переговорах между правительствами обеих стран, намеченных на 7 октября, он намерен обсудить важную роль Украины как "страны, обеспечивающей транзит сырьевых ресурсов".

Дискуссии вокруг членства Украины в НАТО

5 октября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что якобы все большее число западных и украинских официальных лиц рассматривают схему "оккупированные РФ территории в обмен на членство в НАТО" для завершения войны. "Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем", - отмечает FT.

Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "торговля территориями" недопустима. По словам Зеленского, "надежный мир" в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями.

 

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