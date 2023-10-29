Премьер Израиля извинился за критику спецслужб

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 29 октября, извинился за свой пост в соцсетях , в котором говорилось, что спецслужбы страны не проинформировали его о подготовке атаки радикального исламистского движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Евросоюзе, США и Израиле.

"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я прошу прощения за это. Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. - Ред.), которые находятся на фронте и сражаются за родину. Вместе мы победим", - написал Нетаньяху.

Нетаньяху удалил пост с критикой глав спецслужб

Предыдущий пост премьер-министра, который он упоминает, был удален. Накануне Нетаньяху впервые с начала войны против ХАМАС отвечал журналистам на пресс-конференции. На вопросы, готов ли он взять на себя ответственность за атаку ХАМАС 7 октября, Нетаньяху заявил, что произошел "гигантский провал", после завершения операций ЦАХАЛ будет проведена проверка и "все должны будут дать ответы, включая меня".

После конференции в аккаунте Нетаньяху в соцсети X (бывший Twitter. - Ред.) появилось опровержение сообщений о том, что премьера якобы предупреждали о готовящейся атаке. Нетаньяху заявил, что он никогда не получал никаких предупреждений, и обвинил глав военной разведки и службы безопасности в неспособности предвидеть нападение 7 октября. Пост был удален после волны критики.

Премьера раскритиковали лидеры оппозиции

Глава оппозиционного блока "Государственный лагерь" Бени Ганц, который входит в состав военного кабинета министров, созданного после нападения ХАМАС, осудил эти слова Нетаньяху, заявив, что во время войны премьер-министр "должен отказаться от своих вчерашних высказываний и прекратить заниматься этим вопросом". "Лидерство требует проявления ответственности. Любое другое слово или действие вредит устойчивости и силе нации", - подчеркнул Ганц.

"В то время как ЦАХАЛ героически сражается против ХАМАС и "Хезболлах", он (Нетаньяху. - Ред.) пытается возложить на них (военных. - Ред.) вину вместо того, чтобы поддержать", - цитирует The Jerusalem Post главу оппозиционной партии "Еш атид" Яира Лапида. По мнению экс-министра обороны Израиля Авигдора Либермана, заявление Нетаньяху показало, что "его не интересуют заложники, только политика".

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