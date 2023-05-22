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Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол ПашинянФото: Karen Minasyan/AFP/Getty Images
ПолитикаАрмения

Премьер Армении пригрозил выходом Еревана из ОДКБ

Ольга Лебедева
32 мин. назад

"Ничего не дающий" статус члена ОДКБ препятствует обсуждение Ереваном вопросов безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он не исключил, что Армения может выйти из организации или заморозить членство.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном выходе его страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Этот вопрос сейчас обсуждается, сообщил Пашинян на пресс-конференции в Ереване в понедельник, 22 мая. "Я не могу исключать, что Армения де-юре может выйти из ОДКБ или же заморозить свое членство. Но это произойдет только в том случае, когда мы зафиксируем, что ОДКБ вышел из Армении", - отметил он.

При этом Никол Пашинян указал, что мониторинговая миссия ОДКБ не приезжает в Армению. "Говоря о выходе ОДКБ из Армении, я имею в виду обязательства Организации перед Арменией", - пояснил он. Кроме того, премьер заявил, что "ничего не дающий" официальный статус члена ОДКБ мешает Еревану обсуждать вопросы безопасности. "Вы думаете, от других стран нам не поступало предложений о приобретении вооружения и военной техники? Конечно, эта возможность была, но закрытие этой возможности, в основном, объяснялось членством Армении в ОДКБ", - добавил он.

Одновременно Пашинян заявил, что признанная Арменией территория Азербайджана включает и Нагорный Карабах. "Важно зафиксировать, что Ереван заявляет о том, что вопросы прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должны быть обсуждены в формате переговоров Баку - Степанакерт", - отметил он.

Армения и ОДКБ

В ноябре 2022 года Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и проект о совместных мерах оказания помощи Еревану. Это решение он объяснил отсутствием "политической оценки агрессии Азербайджана против территориальной целостности Армении" со стороны организации. В январе Ереван отказался проводить учения ОДКБ на территории страны.

Власти Армении утверждают, что в результате обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха на границе двух стран Азербайджан оккупировал около 140 кв. км армянской территории. В сентябре 2022 года Армения обратилась за помощью к ОДКБ. На внеочередной сессии Совета коллективной безопасности было решено направить в Армению миссию для "оценки сложившейся обстановки". После этого в центре Еревана прошел митинг, участники которого требовали выхода Армении из ОДКБ и начала переговоров с другими союзниками. В начале декабря Пашинян заявил, что для него непонятно, какую конкретно помощь предлагала ОДКБ республике" в связи с вторжением азербайджанских войск на территорию страны". 

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