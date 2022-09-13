РФ и Беларусь не пригласили на похороны Елизаветы II

По данным агентства PA, в Лондоне считают нежелательным присутствие на похоронах Елизаветы II представителей ряда стран, в том числе России, Беларуси и Мьянмы. Иран приглашен на официальную церемонию на уровне посла.

По данным СМИ, Лондон считает нежелательным присутствие на похоронах королевы Елизаветы II официальных лиц некоторых государств. Приглашение на официальную траурную церемонию не получили представители России и Беларуси, в отношении которых Великобритания ввела масштабные санкции из-за войны в Украине, сообщает во вторник, 13 сентября, информагентство Press Association (PA) со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Приглашены около 500 высокопоставленных лиц из большинства стран мира

Кроме того, по этой информации, на похоронах скончавшейся несколько дней назад королевы нежелательно присутствие представителей Мьянмы. В свою очередь Иран, дипломатические отношения с которым осложнены уже долгое время, будет представлен на уровне посла, указывается далее.

В большинстве остальных стран мира на официальную церемонию похорон Елизаветы II, которая состоится в Лондоне 19 сентября, приглашены главы государств с одним сопровождающим лицом. В общей сложности на ней ожидается присутствие около 500 глав государств и правительств, членов королевских семей и других высокопоставленных лиц, в том числе, президента США Джо Байдена и федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). В Лондоне заявляют, что это будет крупнейшее за последние десятилетия международное событие.

Смерть 96-летней королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета IIскончалась 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском Балморале. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие ее пребывания на троне. Елизавета II стала первым британским монархом с таким сроком правления. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI.

Новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз. Он дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником престола.

Гроб с телом Елизаветы 13 сентября будет доставлен в Лондон из Шотландии.

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