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Церемония прощания с Елизаветой II в Эдинбурге 12 сентября
Церемония прощания с Елизаветой II в Эдинбурге 12 сентябряФото: Aaron Chown/AP Photo/picture alliance
ПолитикаВеликобритания

РФ и Беларусь не пригласили на похороны Елизаветы II

Ольга Лебедева
47 мин. назад

По данным агентства PA, в Лондоне считают нежелательным присутствие на похоронах Елизаветы II представителей ряда стран, в том числе России, Беларуси и Мьянмы. Иран приглашен на официальную церемонию на уровне посла.

https://www.dw.com/ru/predstaviteli-rf-i-belarusi-ne-priglaseny-na-pohorony-elizavety-ii/a-63104562

По данным СМИ, Лондон считает нежелательным присутствие на похоронах королевы Елизаветы II официальных лиц некоторых государств. Приглашение на официальную траурную церемонию не получили представители России и Беларуси, в отношении которых Великобритания ввела масштабные санкции из-за войны в Украине, сообщает во вторник, 13 сентября, информагентство Press Association (PA) со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Приглашены около 500 высокопоставленных лиц из большинства стран мира

Кроме того, по этой информации, на похоронах скончавшейся несколько дней назад королевы нежелательно присутствие представителей Мьянмы. В свою очередь Иран, дипломатические отношения с которым осложнены уже долгое время, будет представлен на уровне посла, указывается далее.

В большинстве остальных стран мира на официальную церемонию похорон Елизаветы II, которая состоится в Лондоне 19 сентября, приглашены главы государств с одним сопровождающим лицом. В общей сложности на ней ожидается присутствие около 500 глав государств и правительств, членов королевских семей и других высокопоставленных лиц, в том числе, президента США Джо Байдена и федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). В Лондоне заявляют, что это будет крупнейшее за последние десятилетия международное событие.

Смерть 96-летней королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета IIскончалась 8 сентября на 97-м году жизни в шотландском Балморале. Несколькими месяцами ранее Соединенное Королевство отметило 70-летие ее пребывания на троне. Елизавета II стала первым британским монархом с таким сроком правления. Она взошла на трон 6 февраля 1952 года после смерти отца - короля Георга VI.

Новым королем Великобритании стал 73-летний Карл III, бывший принц Чарльз. Он дольше всех в истории Великобритании оставался принцем Уэльским и наследником престола.

Гроб с телом Елизаветы 13 сентября будет доставлен в Лондон из Шотландии.

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