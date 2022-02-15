 Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц | Новости из Германии о Германии | DW | 15.02.2022

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Германия

Председателем консервативной фракции бундестага избран Фридрих Мерц

Ушедший в оппозицию после выборов Христианско-демократический союз передал Фридриху Мерцу важнейшие посты.

Новый председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц

Новый председатель фракции ХДС/ХСС Фридрих Мерц

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) избран главой парламентской фракции консервативного блока ХДС и Христианско-социального союза (ХСС). За кандидатуру 66-летнего политика, возглавившего партию в конце января, проголосовали 162 из 186 депутатов, сообщают dpa и AFP со ссылкой на источники во фракции.

Тем самым Фридрих Мерц стал руководителем крупнейшей оппозиционной фракции бундестага. Этот пост он уже занимал в 2000-2002 годах. Мерц стал преемником Ральфа Бринкхауса (Ralph Brinkhaus), который отказался вновь выдвигать свою кандидатуру.

Смена руководства ХДС после поражения на выборах в бундестаг

Тем самым завершилась смена руководства Христианско-демократического союза, который многие годы возглавляла бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), после его поражения на выборах в бундестаг и ухода в оппозицию.

22 января Фридрих Мерц был избран новым председателем ХДС на виртуальном съезде, его поддержали 94,6 процента участников - 915 делегатов из 983. Мерц стал третьим председателем ХДС за последние три года, после того как в 2018 году Меркель ушла с поста лидера партии спустя 18 лет работы. Политик дважды пытался возглавить ХДС, но проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в декабре 2018 года и Армину Лашету (Armin Laschet) - в январе 2021 года.

Мерц сменил на посту председателя ХДС Лашета, под руководством которого немецкие консерваторы впервые за 16 лет потерпели поражение на выборах в германский бундестаг в 2021 году.

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    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:37

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