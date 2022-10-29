Посол ФРГ в Москве почтил память жертв репрессий

Посол Германии в РФ возложил цветы к Соловецкому камню, подчеркнув, что жертвы политического террора не должны быть преданы забвению. Ранее мэрия Москвы запретила акцию "Возвращение имен".

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр (Géza Andreas von Geyr) вместе с дипломатами из других западных стран в субботу, 29 октября, почтил память жертв политических репрессий в бывшем СССР и возложил цветы к Соловецкому камню в Москве. Фото мероприятия были опубликованы в Twitter-аккаунте посольства с подписью: "Жертвы политического террора никогда не должны быть преданы забвению".

Кроме того, фон Гайр принял участие в акции "Возвращение имен", проходящей в режиме онлайн в разных городах мира. "Посольство участвует в чтении имен бесчисленных жертв советского политического террора. Мы вспоминаем их скорбные судьбы", - говорится в сообщении.

Гражданскую акцию в память о жертвах коммунистического режима с 2007 года организует международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", ставшее в этом году лауреатом Нобелевской премии мира. В России "Мемориал" ликвидирован по решению Верховного суда.

Московские власти запретили проведение акции "Возвращение имен"

Мэрия Москвы запретила проведение акции, сославшись на пандемию коронавируса, однако правозащитники расценивают запрет как попытки подавить инакомыслие. По словам историка "Мемориала" Александры Поливановой, сегодня помнить о жертвах государственного насилия важнее, чем когда-либо. "Одно из величайших преступлений Путина - разрушение гражданского сообщества, препятствие общению, солидарности и самоорганизации", - сказала она немецкому новостному агентству dpa.

В рамках акции "Возвращение имен" все желающие зачитывают имена жертв советских репрессий. В Москве акция традиционно проходит на Лубянской площади у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате - как заявляли российские власти, из-за пандемии COVID-19.

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