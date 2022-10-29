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Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)
Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)Фото: DW/E. Samedova
ОбществоЕвропа

Акция "Возвращение имен" проходит в разных городах мира

Екатерина Венкина
33 мин. назад

В Берлине активисты собрались у памятника жертвам сталинизма, в Вильнюсе к акции присоединились журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Константин Эггерт, Митя Алешковский. В Великом Новгороде не обошлось без задержаний.

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Жертв политических репрессий в СССР вспоминают по всему миру в рамках ежегодной акции "Возвращение имен". Памятные мероприятия прошли в субботу, 29 октября, около памятника жертвам сталинизма в берлинском районе Шарлоттенбург.

В Вильнюсе акция продолжалась 1,5 часа, сообщил в Telegram портал "Волна/Литва". За это время прочитали имена 900 человек, которые родились в столице Литвы и были убиты во время Большого террора. В сквер у Музея оккупаций и борьбы за свободу пришли до сотни человек, выступили инициаторы акции - Марина Скорикова и Александр Горохов.

Среди тех, кто читал имена, были журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Константин Эггерт, Митя Алешковский, учитель Тамара Эйдельман, руководитель "Поддержки политзеков. Мемориал" Сергей Давидис. Некоторые рассказывали про своих родственников.

"Мрачной и тягучей атмосферы я не почувствовал. Это акция - про поминовение", - отметил сооснователь портала "Волна/Литва" Максим Поляков.

В столице Нидерландов - Амстердаме - мероприятие проходило у памятника погибшим в женском концлагере Равенсбрюк. Чтение списков также было запланировано в Польше, Италии, США, других странах.

В Великом Новгороде полиция задержала участника

В ряде городов России, включая Новосибирск и Великий Новгород, активисты также собирались огласить имена репрессированных в СССР.

При этом, по данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в Великом Новгороде был задержан один из участников - Михаил Чимаров. По словам адвоката Константина Маркина, Чимаров собирался присоединиться к акции в сквере на набережной Гзени и заранее предупредил адвоката о возможном задержании. Позднее мужчину отпустили из отдела. По словам адвоката, у Чимарова пытались взять объяснения по поводу его публикации в интернете. Мужчина отказался говорить с полицейскими, сославшись на 51-ю статью Конституции, дающую право не свидетельствовать против себя.

В Москве в проведении акции отказали "из-за пандемии"

В этом году правительство Москвы отказало правозащитникам в согласовании ежегодной акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня, сославшись на пандемию COVID-19. Российская команда "Международного Мемориала" отправляла запрос на ее проведение.

Ликвидация "Мемориала"

В декабре 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. В том же месяце Верховный суд России ликвидировал по иску Генпрокуратуры РФ Международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом". Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об "иностранных агентах". "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными. Научно-исследовательского и просветительского центра "Мемориал" эти решения не касались.

"Мемориал" 7 октября стал лауреатом Нобелевской премии мира - вместе с украинским Центром Гражданских Свобод и основателем белорусского правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким. В тот же день Тверской суд Москвы признал незаконной передачу офиса ликвидированной по решению российских властей организации "Международный Мемориал" Научно-исследовательскому и просветительскому центру "Мемориал" и постановил изъять имущество в пользу государства.

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