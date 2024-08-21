После удара по кафе под Запорожьем погиб подросток

В результате российского обстрела кафе в Запорожской области погиб 15-летний подросток, ранены еще трое, а также 18-летняя девушка, заявили в прокуратуре. Формат "Рамштайн" по Украине соберется 6 сентября.

В результате удара по детскому кафе в пригороде Запорожья погиб 15-летний подросток, ранены еще трое в возрасте 11, 14 и 17 лет, а также 18-летняя девушка. Об этом во вторник, 20 августа, сообщила Запорожская областная прокуратура.

По ее данным, юноша скончался несмотря на реанимационные мероприятия. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили в прокуратуре, кафе в поселке Малокатериновка Запорожского района располагалось рядом с детской площадкой. По предварительной информации, речь идет о кафе "Лаванда". На поступавших с места трагедии кадрах видно, что заведение охватил огонь.

По данным следствия, 20 августа около 17.40 мск вооруженные силы РФ осуществили обстрел пригорода Запорожья. "Мы не остановимся, пока виновники этой преступной агрессии не предстанут перед судом", - подчеркнул генпрокурор Украины Андрей Костин.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров позднее сообщил, что вооруженные силы РФ повторно обстреляли поселок, произошло возгорание частных домов.

Главы Минобороны США и Украины обсудили встречу в формате "Рамштайн" в сентябре

Между тем, как сообщили в Пентагоне 20 августа, министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым детали следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") в сентябре.

"В ходе разговора министр Умеров предоставил обновленную информацию о последствиях продолжающихся атак России в Украине", - сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге .

Контактная группа координирует усилия по доставке в Украину военных грузов и изучает способы ускорения их отправки. Как уточнило агентство dpa, встреча пройдет 6 сентября.

В Контактную группу входят около 50 стран, включая Германию. На переговоры приглашены также государства, не входящие в НАТО. Это будет 24-я встреча группы, большинство переговоров проходило в формате видеоконференций.

На момент публикации материала заявления воюющих сторон не представляется возможности оперативно проверить.